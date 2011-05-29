به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه ظهر یکشنبه در در همایش کار آفرینی و اشتغال دانشگاه علوم پزشکی مازندران، نقش مسئولان را در کار آفرینی و ایجاد اشتغال در استان مهم ارزیابی کرد و افزود، متاسفانه هنوز ساختار اداری و اقتصادی که متناسب با فرهنگ انقلاب باشد تبین نشده است.



وی گفت: ارتقاء نظام سلامت از اهداف نظام بوده که توسط نقش آفرینی سه گروه محقق می شود و یکی از این نقشها به عهده دولت است که وزارت بهداشت و درمان نمایندگی آن را به عهده دارد و در استانها، دانشگاه های علوم پزشگی نماینده آن هستند.



فرزانه از سازمانهای بیمه گر به عنوان یکی دیگر از این گروه ها یاد کرد و افزود: تامین بخشی از منابع مالی سازمانهای بیمه گر در نظام سلامت توسط دولت و بخشی دیگر توسط مردم و خیران صورت می گیرد.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران افزود: در پایان برنامه پنج ساله باید به جایگاهی ارتقا یافت که از یک سو 30 درصد از هزینه ها توسط مردم و بقیه توسط دولت تامین و از سوی دیگر نظام سلامت باید پاسخگوی نیازهای مردم باشد.



وی بیان کرد: مردم باید در تامین هزینه های نظام سلامت مشارکت داشته باشند و نظام سلامت نیز پاسخگوی نیازها و انتظارات مردم باشد و برقراری این تعادل کار مهمی است که در این بخش باید محقق شود.



فرزانه تاکید کرد: یکی دیگر از مباحث مهم در حوزه سلامت، سرمایه گذاری در بخش نیروی انسانی است که توسط وزارت بهداشت و درمان، بخش خصوصی و مردمی تامین می شود.



وی افزود: مشارکت بخش خصوصی در حوزه سلامت یکی از انتظارات دولت بوده که باید محقق شود و خوشبختانه این بخش ورودی خوبی داشته و باید از سوی مسئولان و نظام بانکی کشور مورد حمایت قرار گیرد تا در بخش نیروی انسانی و اشتغال و در بخش نظام سلامت شاهد ارتقاء و پیشرفت در سطح استان باشیم.