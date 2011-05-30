به گزارش خبرنگار مهر، نشست علوم اجتماعی و مسائل خاورمیانه معاصر از مجموعه نشستهای همایش منطقه‌ای تفکر اجتماعی و جامعه شناسی در خاورمیانه معاصر بعدازظهر یکشنبه 8 خرداد در محل گنجینه ملی اسناد ایران برگزار شد.

در این نشست دکتر ناصر فکوهی استاد انسان شناسی دانشگاه تهران به بررسی موضوع چشم انداز سیاسی خاورمیانه جدید و نقش علوم اجتماعی در آن پرداخت و گفت: دو پرسش اصلی در مورد حوادث اخیر در خاورمیانه وجود دارد. یک پرسش این است که آیا بحران‌های خاورمیانه سیاسی هستند یا منطقه‌ای و پرسش دیگر این است که وظیفه جامعه شناسان در این مسائل چیست.

وی تصریح کرد: ‌این مسائل منطقه‌ای نیستند بلکه جهانی هستند و راه حل‌های جامعه شناسی و جهانی دارند. به نظر می‌رسد بحران جهانی به معنای پایان عصر دولت- ملت و جایگزینی آن با اجتماعات و جوامع دیگر است. این اجتماعات ماهیت نژادی، بنیادگرا و مذهبی دارند.

وی تصریح کرد: در طول قرن گذشته به سبب ساختارهای سنتی و قبیله ای در خاورمیانه فرآیند دولت سازی و ملت سازی با شکست مواجه و منجر به حکومت‌های فاسد و دیکتاتور شده بود. راه‌حل‌های بعدی برای این منطقه نمی تواند تنها براساس تغییر رژیم صورت گیرد. راه حل بحران‌های این منطقه سیاسی نیستند بلکه جامعه شناختی هستند. یکی از عوامل ناموفق بودن کشورها در این منطقه این بوده که این کشورها دارای ریشه‌های استعماری هستند و راه و رویه اروپایی را برای دولت و ملت سازی دنبال می‌کنند.

این استاد دانشگاه یادآور شد: تأکید برای کاربست مدل فرانسوی که سکولار و ضد روحانی است برای ایجاد یک دولت در سرزمین‌های اسلامی که در آن سیاست و دین به هم مرتبط است باعث شده تا نخبگان از عامه مردم جدا و حرف آنها برای مردم قابل فهم نباشد.

وی تصریح کرد: جامعه شناسان با درک و تحلیل خود از واقعیت باید در صف اول باشند تا به طور عملی نشان دهند مسائل این منطقه از جمله حوادث اخیر تنها سیاسی نیستند بلکه جامعه شناختی، تاریخی و انسان شناختی هستند. جامعه شناسی می‌تواند بین نخبگان و عامه مردم پیوند برقرار کند. یکی از مسائل مهم در حل بحران خاورمیانه در دوران کنونی بحث اقلیت‌ها و توجه به آنهاست.

در ادامه این نشست دکتر هادی خانیکی استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی به بررسی موضوع جهان ایرانی، جهان مصری و جهان ترک در رویارویی با تجدد پرداخت و گفت: در فرآیند مواجهه با تجدد به وفور از جهان اسلام در برابر جهان غرب سخن می‌گوییم ولی می‌توان از جهان اسلام که در درون آن جهان‌های گوناگونی وجود دارد سخن گفت لذا نمی‌توان از جهان اسلام یکپارچه در مقابل جهان غرب سخن گفت. این سه منزلگاه یعنی ایران، مصر و ترکیه در ارتباط با هم پیوسته‌ای تجربه‌های نخستین خود را آغاز کرده‌اند. نهادهای ارتباطی مثل مطبوعات در این سه کانون تمدنی جهان اسلام نسبت به هم تاسیس شده و از یکدیگر تأثیر گرفته‌اند.

وی گفت: بر اساس این پیش فرض دو پرسش وجود دارد یکی اینکه گفتگوی میان جهان اسلام و جهان غربی براساس کدام دیدگاه شکل گرفته است و دیگر اینکه گفتمان‌های تجدد در این سه کشور معطوف به چه مسائل بنیادینی بوده و چه نمایندگان و صورت بندی‌هایی داشته است.

وی افزود: آنچه از جهان اسلام در مقابل جهان غرب مطرح است مرکب از جها‌ن‌هایی است که حداقل می‌توان 8 جهان را مد نظر قرار داد که عبارتند از جهان ایرانی، عربی، ترکی، هندی، مالایی، آفریقایی و اروپایی ولی می‌توان مشترکاتی را در میان این جهان‌ها در نظر گرفت. از میان مسائل مشترک می‌توان به استبدادزدگی مزمن و تاریخی، بازار نزاع میان سنت و تجدد، نیاز به یک بازسازی مبتنی بر ارزش‌های بومی، دخالت‌های قدرت‌های خارجی و جنبش‌های تحول خواه جدید نام برد .

خانیکی گفت: جهان اسلام با چشم اندازی مواجه بوده که از یک طرف میل به دموکراسی داشته و از طرف دیگر میل به توسعه همه جانبه دارد. نقطه عطف توجه ایرانیان به علل عقب ماندگی خویش و پیشرفت غرب به جنگ‌های ایران و روس در سالهای 1813 الی 1828 میلادی باز می گردد. این شکست ها جامعه‌ای را که گمان می کرد دارد به سوی اضافه کردن مجموعه ای به خود پیش می‌رود را متوجه از دست دادن سرزمین‌های خود کرد.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه یادآور شد: سید جمال نظریه انحطاط و عقب ماندگی را مطرح می‌کند. او آرمان شهر خود را در غرب قرار نمی دهد بلکه در مدینة النبی قرار می‌گیرد. سید جمال الگوی تک خطی پیش رفت را مردود می داند و الگوی اتحاد اسلام را مطرح می کند. گفتمان دیگری که در مقابل این گفتمان قرار می گیرد گفتمان غرب خواهی است. میرزا ملکم خان بنیانگذار تجددخواهی بلاشرط است.

وی افزود: گفتمان دیگر گفتمان آخوندزاده است که غرب پرستی را مطرح می کند و گفتمان چهارم گفتمان مردمسالاری دینی مستشارالدوله است. گفتمان دیگر گفتمان میرزا آقاخان کرمانی است که ترقی خواهی سکولار را مطرح می‌کند او اصول اجتماعی را مبنی بر قانونی طبیعی قرار می‌دهد و متأثر از روسو است. گفتمان دیگر گفتمان تالبوت است که با عنوان مدرنیته بومی شناخته می‌شود. او علل عقب ماندگی ایرانیان را فقدان قانون، جهل عمومی و انحطاط علمی و مدنی می داند.

خانیکی تأکید کرد: جهان ترک بخشی از جهان اسلام است که مستقیم با غرب ارتباط دارد. استانبول پایگاه مهمی برای ما از جهت انتقال اندیشه‌های مدرن است. در ترکیه دو گفتار و گفتمان وجود داشته است. یکی گفتار عثمانیان جوان است و دیگری ترکان جوان است. عثمانیان جوان قرائتی از همسازی میان جهان اسلام و غرب ارایه می دهند و ترکان جوان درصدد ارائه قرائتی از گسست میان جهان اسلام و غرب بوده‌اند.

وی یادآور شد: تجربه‌ای که از ترکیه می‌توان آموخت این است که آنها سعی می کردند مفاهیمی مثل وطن و جمهوریت اسلامی که دینی هستند را در کنار مقوله‌های غربی قرار دهند. باید توجه داشت که امروز ترکیه به مقدار زیادی به سمت عثمانیان جوان برگشته تا ترکان جوان.