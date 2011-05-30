البرز رتبه ششم اعزام زائر به عتبات عالیات را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمرتضی حسینی افزود: روزانه سه اتوبوس که هر کدام 40نفر زائر دارند، از این استان عازم عتبات عالیات می شوند.

وی ادامه داد: ازابتدای سال جاری تا کنون هشت هزار و 400نفر از ساکنان استان البرز به سفر عتبات عالیات مشرف شده اند.

این مسئول عنوان کرد: حدود 30دفتر زیارتی در استان البرز در زمینه امر حج و زیارت در این استان فعالیت می کنند.

حسینی گفت: سایت اطلاع رسانی حج و زیارت ما به آدرس hajkaraj.ir در زمینه اطلاع رسانی فعالیت می کند.

این مسئول اضافه کرد: لیست مدیران حج تمتع سال 90 استان البرز در این سایت موجود است ضمن اینکه اطلاعات مربوطه دیگری نیز در این سایت وجود دارد.

وی یادآور شد: نام دفاتر وشرکتهای خدمات زیارتی استان البرز از دیگر مواردی است که در راستای امر اطلاع رسانی در این سایت قرار داده شده است.