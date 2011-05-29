به گزارش خبرگزاری مهر، اله مراد عفیفی پور گفت: یکی از وظایف سازمان بنادر و دریانوردی بررسی والحاق به کنوانسیون های بین المللی و عضویت در نهادهای جهانی مرتبط است.

وی گفت: در همین راستا تاکنون این سازمان به تعداد زیادی از کنوانسیونهای بین المللی مرتبط عضو شده و اجرای الزامات آنها را متعهد شده است.

عفیفی پور عنوان کرد: سازمان جهانی دریانوردی (IMO) به منظور بررسی و ارزیابی میزان انطباق عملکرد و فرآیندهای دوت های متعاهد با الزامات کنوانسیون های مذکور، سیستم ممیزی از اجرای کنوانسیون ها را طراحی و اجرا کرده است.

وی افزود: تا پیش از این ممیزی ها به صورت اختیاری انجام می گرفت اما از سال 2015 به بعد به صورت اجباری خواهد بود.

عفیفی پور با اشاره به اهمیت کنوانسیون ها گفت: این اداره کل با دقت و جدیت و در راستای اقدامات سازمان بنادر، تمهیدات لازم را جهت بررسی میزان انطباق عملکرد با الزامات به عمل آورده است.

وی اضافه کرد: به منظور ارزیابی میزان موفقیت اداره کل و همچنین کسب آمادگی لازم جهت ممیزی IMO که در اواخر سال جاری میلادی توسط ممیزان سازمان جهانی دریانوردی انجام می شود، ممیزان سازمان بنادر و همچنین تعدادی از بنادر؛ در روزهای 10 و 11 خرداد با حضور در مجتمع بندری شهید رجایی فرآیندهای مرتبط را مورد ارزیابی قرار می دهند.

عفیفی پور افزود: نتیجه این ممیزی هر چه که باشد، قطعا در پیشبرد اهداف سازمانی و کسب آمادگی صددرصدی برای ممیزی نهایی تاثیر گذار خواهد بود.