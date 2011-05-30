لرستان صاحب شرکت حمل و نقل بین المللی شد/ پرش صادرات از مانعی دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، نبود شرکت حمل و نقل بین المللی در استان لرستان همواره به عنوان یکی از مشکلات فراروی صادرات غیرنفتی این استان مطرح بوده است که بالاخره پس از سالها پیگیری این موضوع در کارگروه صادرات غیرنفتی استان لرستان، مجوز یک شرکت حمل و نقل بین المللی به این استان داده شد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بالاخره با پیگیری های صورت گرفته توسط دستگاههای مختلف مجوز شرکت حمل و نقل بین المللی استان لرستان در 25 اسفندماه سال گذشته صادر شد.

نصرت الله حیدری با اشاره به پیگیریهای صورت گرفته برای تعیین اعضای هیئت مدیره و سهامداران این شرکت، بیان داشت: به زودی فعالیت این شرکت حمل و نقل بین المللی در استان آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این شرکت باید از صفر تا 100 کار صادرات را در استان انجام دهد باید یکسری هماهنگی هایی با دستگاههای مختلف از جمله اتاق بازرگانی، نیروی انتظامی، پایانه های ورود و خروج و صدور پروانه های ورود و خروج موقت صورت گیرد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان با تاکید بر فراهم ساختن زیرساختها برای آغاز فعالیت این شرکت، عنوان کرد: باید در راستای تامین تسهیلات مورد نیاز برای خرید کامیون های تزانزیتی به صاحبان این شرکت کمک شود.

مدیر شرکت حمل و نقل بین المللی استان لرستان نیز در این رابطه در سخنانی عنوان کرد: بعد از 6 سال پیگیری بالاخره امسال ما توانستیم این شرکت را وارد استان لرستان کنیم.

مهران سلیمی با تاکید بر اینکه حمل و نقل بین المللی فرای حمل و نقل داخلی است، عنوان کرد: حمل و نقل بین المللی دارای ضوابط، تجهیزات و دستورالعملهای خاص خود است.

وی با تاکید بر تجهیز این شرکت به ناوگان قوی، مدرن و مجهز، یادآور شد: لرستان پتانسیل بالایی در حوزه صادرات کالاهای غیرنفتی دارد ولی باید سرمایه گذاری ویژه ای در این رابطه صورت گیرد.

سلیمی با تاکید بر اینکه تنوع بار ایجاب می کند که ما ناوگان مختلفی برای حمل و نقل انواع کالاهای دامی، کشاورزی، دارویی و ... داشته باشیم، افزود: امیدواریم در این راستا بتوانیم انوع کامیون های مورد نیاز را خریداری کنیم.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: راه اندازی شرکت حمل و نقل بین المللی یکی از موفقیت های مدیریت استان است.

محمدرضا ملکی راد با اشاره به اینکه یکی از دغدغه های ما در طول چهار سال اخیر در حوزه اقتصاد استان همین شرکت حمل و نقل بین المللی بود، بیان داشت: راه اندازی این شرکت در استان یکی از مصوبات سفر دولت بود که در کمترین زمان ممکن رنگ اجرایی شدن به خود گرفت.

به هر روی امید می رود صدور مجوز راه اندازی شرکت حمل و نقل بین المللی در استان لرستان با تسریع در پرداخت تسهیلات برای تجهیز این شرکت زمینه عملیاتی شدن به خود بگیرد تا تاثیر رفع این مانع را بتوانیم در رشد صادرات استان طی سالجاری مشاهده کنیم.