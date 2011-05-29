بزرگترین خط کانتینری دنیا فعالیت خود را در بندر بوشهر آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد راستاد بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: این کشتی متعلق به شرکت دانمارکی Maersk است که 82 TEU کانتینر یخچالی با محموله موز را از بندر جبل علی به بندر بوشهر منتقل کرده است .

وی اظهارداشت: در حال حاضر شرکت کشتیرانی Maersk با تناژ دو میلیون و 213 هزار TEU در جایگاه نخست لیست شرکتهای برتر کشتیرانی کانتینری جهان قرار دارد .