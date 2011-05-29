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۸ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۲۷

بزرگترین خط کانتینری دنیا فعالیت خود را در بندر بوشهر آغاز کرد

بزرگترین خط کانتینری دنیا فعالیت خود را در بندر بوشهر آغاز کرد

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: با ورود کشتی تجاری Maersk Avon بزرگترین خط کانتینری دنیا فعالیت خود را در بندر بوشهر آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد راستاد بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: این کشتی متعلق به شرکت دانمارکی Maersk است که 82 TEU کانتینر یخچالی با محموله موز را از بندر جبل علی به بندر بوشهر منتقل کرده است.

وی اظهارداشت: در حال حاضر شرکت کشتیرانی Maersk با تناژ دو میلیون و 213 هزار TEU در جایگاه نخست لیست شرکتهای برتر کشتیرانی کانتینری جهان قرار دارد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: پس از Maersk شرکت کشتیرانی MSC سوئیس با تناژ یک میلیون و944 هزار TEU در جایگاه دوم و شرکت CMA CGM فرانسه با ظرفیت یک میلیون و 226 هزار TEU در جایگاه سوم قرار دارد.

کد مطلب 1323815

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