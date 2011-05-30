به گزارش خبرنگار مهر، کشتی گیران نوجوان کشورمان که تمرینات خود را برای شرکت در رقابت‌های آسیایی تایلند و جهانی مجارستان پیگیری می‌کنند در یک برنامه تدارکاتی به جام بین المللی پیروزی ترکیه خواهند رفت.

جام پیروزی ترکیه طی روزهای 27 تا 29 خردادماه در شهر "گوش آداسی" ترکیه برگزار می‌شود و این تنها تورنمنت خارجی نوجوانان کشتی ایران از ابتدای تشکیل اردوهاست.

ترکیب اصلی تیم‌های کشتی نوجوانان کشورمان پیش از برگزاری رقابت‌های جام پیروزی ترکیه مشخص و اعلام خواهد شد.

تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان کشورمان مردادماه سال جاری در رقابت‌های آسیایی تایلند و شهریورماه در پیکارهای جهانی مجارستان شرکت می‌کنند.

