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۹ خرداد ۱۳۹۰، ۰:۰۱

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری سومین روز از مسابقات بسکتبال باشگاه‌های آسیا و انجام مرحله نیمه نهایی مسابقات جام حذفی واترپلوی باشگاه‌های کشور از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز دوشنبه نهم خرداد سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیست و ششم جمادی الثانی سال 1432 هجری قمری و برابر است با سی‍‌ام می سال 2011 میلادی.

- چهارمین مرحله از اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان از امروز در کمپ تیم‌های ملی آغاز می‌شود.

- سومین روز از مسابقات بسکتبال باشگاه‌های آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر در شهر مانیل فیلیپین پیگیری می‌شود:
* دانشگاه اردن - الاتحاد عربستان
* دهوک عراق - دراگونز مالزی
* الریاضی لبنان - مهرام ایران (ساعت 14:30)
* الشباب امارات - الریان قطر

- مرحله نیمه نهایی مسابقات جام حذفی واترپلوی باشگاه‌های کشور امروز طبق برنامه زیر در استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می‌شود:
* فولاد ماهان سپاهان - هیئت شنای زنجان
* دانشگاه آزاد تهران - نفت امیدیه

کد مطلب 1323834

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