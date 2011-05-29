تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز دوشنبه نهم خرداد سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیست و ششم جمادی الثانی سال 1432 هجری قمری و برابر است با سی‍‌ام می سال 2011 میلادی.

- چهارمین مرحله از اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان از امروز در کمپ تیم‌های ملی آغاز می‌شود.

- سومین روز از مسابقات بسکتبال باشگاه‌های آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر در شهر مانیل فیلیپین پیگیری می‌شود:

* دانشگاه اردن - الاتحاد عربستان

* دهوک عراق - دراگونز مالزی

* الریاضی لبنان - مهرام ایران (ساعت 14:30)

* الشباب امارات - الریان قطر

- مرحله نیمه نهایی مسابقات جام حذفی واترپلوی باشگاه‌های کشور امروز طبق برنامه زیر در استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می‌شود:

* فولاد ماهان سپاهان - هیئت شنای زنجان

* دانشگاه آزاد تهران - نفت امیدیه