تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه نهم خرداد سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیست و ششم جمادی الثانی سال 1432 هجری قمری و برابر است با سیام می سال 2011 میلادی.
- چهارمین مرحله از اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان از امروز در کمپ تیمهای ملی آغاز میشود.
- سومین روز از مسابقات بسکتبال باشگاههای آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر در شهر مانیل فیلیپین پیگیری میشود:
* دانشگاه اردن - الاتحاد عربستان
* دهوک عراق - دراگونز مالزی
* الریاضی لبنان - مهرام ایران (ساعت 14:30)
* الشباب امارات - الریان قطر
- مرحله نیمه نهایی مسابقات جام حذفی واترپلوی باشگاههای کشور امروز طبق برنامه زیر در استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار میشود:
* فولاد ماهان سپاهان - هیئت شنای زنجان
* دانشگاه آزاد تهران - نفت امیدیه
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