اخبار کوتاه فرهنگی از شهرستان بروجرد

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در بروجرد اظهار داشت: نمایش خیابانی "یادگار بابام" کاری از واحد نمایش خرم آباد در شهر بروجرد به اجرا درآمد.

نادر ارجمندی ادامه داد: نویسنده و کارگردان این نمایش محمد نوریان و بازیگران آن نیز آیت انصاری، امیر دادودی و محمد نوریان هستند.

وی یادآور شد: نمایش خیابانی "یادگار بابام" با موضوع دفاع مقدس و در راستای گرامیداشت سالروز آزاد سازی خرمشهر در بروجرد به اجرا در آمد.

اجرای نمایش دلداده و نذر در بروجرد

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد یادآور شد: همچنین نمایش های خیابانی "دلداده" و "نذر" کاری از واحد نمایش شهرستان نورآباد و واحد نمایش شهرستان بروجرد در شهر بروجرد به اجرا درآمدند.

ارجمندی افزود: نمایش های خیابانی "دلداده" و "نذر" با موضوع دفاع مقدس و به مناسبت آزاد سازی خرمشهر در میدان قیام و پارک فدک بروجرد به اجرا درآمدند.

وی تصریح کرد: نمایش نذر به کارگردانی پژمان شاهوردی و نمایش دلداده به کارگردانی هادی نجفیان بوده و این نمایش ها در کلیه شهرهای استان به نمایش در خواهند آمد.

افتتاح نمایشگاه انفرادی نقاشی روی پارچه

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد در ادامه سخنان خود یادآور شد: نمایشگاه انفرادی نقاشی روی پارچه در نگار خانه استاد بختیاری برپا شد.

ارجمندی ادامه داد: این نمایشگاه به مدت 5 روز از تاریخ هفتم تا 12 خرداد ماه همه روزه صبح از ساعت 9 تا 12 و بعدازظهر از ساعت 3 تا 7 آماده بازدید علاقه مندان است.