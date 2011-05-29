به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله سپهر بعداز ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هنرمندان و صنعتگران بسیاری در استان کرمانشاه به فعالیت‌ در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی مشغول هستند.

وی افزود: با توجه به اینکه صنایع‌دستی و هنرهای‌سنتی قابلیت عرضه بالا با امکانات محدود و مواد اولیه در دسترس را دارد و به راحتی می‌تواند در دسترس همگان قرار گیرد بنابراین جایگاه خاصی در میان اقشار مختلف مردم پیدا کرده است.

سپهر با بیان اینکه هنرهای‌سنتی نماد هویت و تبلور عینی جامعه است، گفت: حفظ، احیا، توسعه و ترویج این هنرها از وظایف اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان به شمار می‌رود که یکی از راه‌ کارهای حمایتی از صنعتگران و هنرمندان صدور مجوزه‌های یاد شده است.

وی ادامه داد: این مجوزها شامل 402 فقره کارت شناسایی و سه فقره پروانه تولید کارگاهی با اشتغال شش نفر در حدود 40 رشته برای هنرمندان و صنعتگران فعال کرمانشاه است.

سپهر تصریح کرد: این هنرمندان فعال در رشته‌هایی نظیر معرق، منبت، نازک‌کاری، احجام‌چوبی‌ سنتی، گلیم‌بافی، گیوه‌بافی، قلاب‌بافی، سرمه‌دوزی، منجوق‌دوزی، پولک‌دوزی، زیورآلات‌سنتی، تراش سنگ‌های‌ قیمتی و نیمه‌قیمتی، موج‌بافی، جاجیم‌بافی، سجاده‌بافی، سراجی‌سنتی، حکاکی روی سنگ‌، نمدمالی، رودوزی‌های سنتی و غیره مشغول به فعالیت هستند.