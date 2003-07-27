كوبا به حمايتهاي اتحاديه اروپا نياز ندارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشبكه ماهواره اي دويچه وله، فيدل كاسترو ديروز در مراسم پنجاهمين سالگرد استقلال كوبا در شهر سانتياگودوكوبا، با انتقاد از وضع حقوق بشر در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا تصريح كرد: كوبا براي دستيابي به موفقيت و پيشرفت، هيچ نيازي به اتحاديه اروپا ندارد و آمريكا و اروپا نبايد به كوبا درس انسانيت بدهند.

به گزارش دويچه وله مردم كوبا ديروز با برپايي جشنهاي خياباني، استقلال كشورشان را جشن گرفتند. مردم كوبا 26 جولاي هر سال، سالروز استقلال اين كشور را جشن مي گيرند.