سرهنگ سید مهدی رضویان در گفتگو با خبرنگار مهر، تجدید بیعت با رهبر انقلاب‌، معرفی و پاسداشت سیره عملی و علمی حضرت امام‌، آشنا کردن نسل جوان با آرمان و اندیشه امام و رهبر معظم انقلاب اسلامی و نمایش اقتدار و وحدت ملی را هدف اعزام زائرین و علاقمندان به مرقد مطهر امام راحل در مراسم بزرگداشت بیست و دومین سالگرد رهبر انقلاب اسلامی عنوان کرد.



وی افزود: کمیته اعزام به منظور ایجاد وحدت رویه در ثبت نام، سازماندهی ، توجیه، ارائه خدمات مناسب به زائرین و ایجاد نظم و انضباط و حسن انجام کار و ایجاد فضای معنوی با همکاری تنگاتنگ معاونت‌های سپاه و همه دستگاه‌های اداری استان تشکیل شده است.



رضویان با اشاره به اینکه از همه گروه‌ها و اقشار جامعه به مرقد مطهر امام راحل اعزام می‌شوند و فقط مختص افراد خاص نیست اضافه کرد: نیروهای مردمی از جمله خواهر و بردار در رده‌های مقاومت شهر و روستاها بصورت رایگان ثبت نام می‌شوند و همچنین دانشجویان‌، کارمندان‌، اساتید‌، هنرمندان‌، پزشکان‌، مهندسین و پیشکسوتان در بسیج ادارات و نهادهای مربوطه ثبت نام می‌کنند.



معاون هماهنگ کننده سپاه علی ابن ابیطالب‌(ع) ادامه داد: زمان اعزام به مرقد مطهر امام راحل ساعت 9 صبح 14 خردادماه سال جاری است که امسال از قم 15 هزار نفر توسط 400 دستگاه اتوبوس به مرقد مطهر امام راحل اعزام می‌شوند.



مسئول کمیته اعزام زائرین بیست دومین سالگرد ارتحال امام با اشاره به اینکه دو میلیون زائر از سراسر کشور در روز 14 خرداد در مرقد امام حضور خواهد داشت گفت: با توجه به وجود محدودیت در اعزام به مرقد مطهر امام راحل افزود: علاقمندانی که زودتر اقدام به ثبت نام می‌کنند در اولویت هستند.

