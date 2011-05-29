به گزارش خبرنگار مهر، قوام نوذری عصر یکشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان، افزود: مدیران بانک‌ها برای گرفتن اعتبارات از مرکز، لحظه‌ای نباید از کار و تلاش و استمرار پیگیری‌ها غافل شوند.

نوذری تاکید کرد: برای تامین اعتبارات طرح‌ها از همین ابتدای سال اقدام شود و آن را برای آخر سال و وقتی کار از کار گذشته است، نگذاریم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین بیان کرد: متولیان مشاغل مختلف اقتصادی، بنگاه های زود بازده، مشاغل خانگی و صنایع دستی باید با اقدامات عملی خود به بحث اشتغال تحرک دهند.

نوذری اظهار داشت: حلقه کمک به افزایش اشتغالزایی و رشد مشاغل خانگی در این استان به یکدیگر متصل بوده و بدون همکاری و تعامل مدیران مرتبط با این طرح، پیشرفتی حاصل نمی‌شود.

وی تصریح کرد: لازم است پرونده‌های مربوط به طرح مشاغل خانگی در این استان هر چه سریعتر بررسی شده و در اختیار اداره کار و امور اجتماعی قرار گیرد تا مراحل بعدی و برنامه ریزی برای اقدامات عملی آغاز شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر لزوم سرعت ‌‌بخشی در رسیدگی به خواسته‌های ارباب رجوع و متقاضیان مشاغل خانگی، افزود: هیچ مدیری حق ندارد مردم را در پشت درب اتاق‌ خود معطل کرده و به کار آنها رسیدگی نکند.

نوذری موضوع اشتغال را در استان امری مهم و حیاتی عنوان کرد و گفت: نباید با همه مشکلاتی که جوانان در رابطه با بیکاری تحمل می‌کنند، به آنها معطل شدن در پشت درب مدیران را هم اضافه کرد.

استاندار تاکید کرد: از فرستادن پراکنده و دست و پا شکسته پرونده‌های مربوط به طرح مشاغل خانگی به بانک‌ها خودداری شود و در این رابطه لازم است، مانند پرونده های بنگاه‌های زودبازده اقتصادی که دفتر اشتغال در هر دستگاه‌ها پرونده متقاضیان را به صورت یکجا به بان‌ها ارسال می کند، عمل شود.