به گزارش خبرنگار مهر، قوام نوذری عصر یکشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان، افزود: مدیران بانکها برای گرفتن اعتبارات از مرکز، لحظهای نباید از کار و تلاش و استمرار پیگیریها غافل شوند.
نوذری تاکید کرد: برای تامین اعتبارات طرحها از همین ابتدای سال اقدام شود و آن را برای آخر سال و وقتی کار از کار گذشته است، نگذاریم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین بیان کرد: متولیان مشاغل مختلف اقتصادی، بنگاه های زود بازده، مشاغل خانگی و صنایع دستی باید با اقدامات عملی خود به بحث اشتغال تحرک دهند.
نوذری اظهار داشت: حلقه کمک به افزایش اشتغالزایی و رشد مشاغل خانگی در این استان به یکدیگر متصل بوده و بدون همکاری و تعامل مدیران مرتبط با این طرح، پیشرفتی حاصل نمیشود.
وی تصریح کرد: لازم است پروندههای مربوط به طرح مشاغل خانگی در این استان هر چه سریعتر بررسی شده و در اختیار اداره کار و امور اجتماعی قرار گیرد تا مراحل بعدی و برنامه ریزی برای اقدامات عملی آغاز شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر لزوم سرعت بخشی در رسیدگی به خواستههای ارباب رجوع و متقاضیان مشاغل خانگی، افزود: هیچ مدیری حق ندارد مردم را در پشت درب اتاق خود معطل کرده و به کار آنها رسیدگی نکند.
نوذری موضوع اشتغال را در استان امری مهم و حیاتی عنوان کرد و گفت: نباید با همه مشکلاتی که جوانان در رابطه با بیکاری تحمل میکنند، به آنها معطل شدن در پشت درب مدیران را هم اضافه کرد.
استاندار تاکید کرد: از فرستادن پراکنده و دست و پا شکسته پروندههای مربوط به طرح مشاغل خانگی به بانکها خودداری شود و در این رابطه لازم است، مانند پرونده های بنگاههای زودبازده اقتصادی که دفتر اشتغال در هر دستگاهها پرونده متقاضیان را به صورت یکجا به بانها ارسال می کند، عمل شود.
نظر شما