به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر محبی در این رابطه اظهار داشت: یکی از مهمترین و اصلی ترین وظایف اداره کل راه و ترابری استان، حفظ و حراست از حریم قانونی راههای اصلی، فرعی و روستایی حوزه استحفاظی است.

وی ادامه داد: در این راستا عوامل راهداری این اداره کل همواره نسبت به نظارت و بازدید از محورهای ارتباطی اقدام و در صورت مشاهده هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در حریم قانونی راه و شعاع یکصد متری بعد از آن مراتب را مورد پیگیری قرار داده و از طریق مراجع ذی ربط با افراد خاطی برخورد خواهند کرد.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان لرستان با اشاره به اینکه تمامی راههای استان اعم از اصلی، فرعی و روستایی دارای حریم مشخصی بوده و این حریم بر اساس اهمیت راه و میزان تردد در سطح آن تعیین شده است، تصریح کرد: موضوع ممنوع بودن هرگونه ساخت و ساز و ایجاد تأسیسات در حریم قانونی راه و فاصله 100 متری پس از آن بدون اخذ مجوز از اداره کل راه و ترابری، همواره از طریق مطبوعات سراسری و محلی به اطلاع هم استانیهای رسیده و در این خصوص تعدادی تابلوی اطلاعاتی اعلام حریم راه نیز در طول محورهای اصلی استان نصب شده است.