گسترش سرمایه گذاری بخش خصوصی در مراغه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف نجفی عصر یکشنبه در مراسم تجلیل از فعالان عرصه گردشگری شهرستان مراغه گفت: برای حوزه گردشگری مراغه از سال 57 تا 87 حدود 35 میلیارد ریال از اعتبارات دولتی هزینه شده در حالیکه از سال 87 تا کنون حدود 60 میلیارد ریال از اعتبارات دولتی در این حوزه هزینه شده است.

وی افزود: علاوه بر این، بخش خصوصی نیز طی سه سال اخیر 370 میلیارد ریال در حوزه گردشگری این شهرستان سرمایه گذاری کرده است که به نظر ما این میزان برای شهرستانی با چنین پتانسیلهای بالا کافی نبوده و نیازمند ارائه راهکارهای کاربردی برای جذب بیشتر سرمایه گذاری در حوزه های مختلف میراث فرهنگی است.

نجفی اقدامات میراث فرهنگی در مراغه را بسیار ارزشمند عنوان کرد و گفت: اقدامات سازمان میراث فرهنگی در ثبت، حفظ و احیای آثار تاریخی و معنوی ستودنی است.

یوسف نجفی اظهار داشت: شهرستان مراغه ظرفیتهای مادی، معنوی، تاریخی و گردشگری بسیاری را داراست و در این زمینه از پتانسیلهای بالقوه و بالفعلی برخوردار است که برای احیای آنها باید کارگروه های برنامه ریزی تشکیل شوند تا زمینه ثبت این آثار ارزشمند در فهرست آثار ملی و جهانی را فراهم کنند.

وی افزود: به سبب قدمت تاریخی و تمدن دیرینه فرهنگ و هنر آذربایجان احیای میراث معنوی و مادی از ضروریات توسعه فرهنگی، اقتصادی و تاریخی هر منطقه است و دوران گذشته با همه اتفاقات آن به عنوان هویت معنوی و تاریخی هر کشور باید حفاظت و نگهداری بهینه شود.

نجفی گفت: انسانهای زمان حاضر به داشتن آثار تاریخی و فرهنگی گذشته خود نیاز مبرم داشته و در نتیجه ان آثار باید همگی احیا شوند و با توجه به اینکه امسال توسط رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، سال تحقیق و پژوهش نامیده شده است، امیدوارم در مراغه نیز همه آثار شاخص این شهرستان مانند رصدخانه، گنبدها و قلعه های باستانی این شهرستان کاوش های باستان شناسی صورت بگیرد.

نماینده مردم مراغه، عجب شیر و خداجو احرام بندی در صبح روز عاشورا توسط عزاداران مراغه را از برترین میراثهای معنوی این شهرستان عنوان کرد و اظهار داشت: ثبت این آئین به عنوان میراث معنوی ملی موجب حفظ هویت تاریخی، معنوی، فرهنگی و مذهبی این شهرستان می شود که جا دارد از اقدامات مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی و همکارانشان در این خصوص تقدیر شود.

وی ضمن تقدیر از تلاش مسئولان منطقه برای توسعه گردشگری مراغه و حفظ آثار فرهنگی تاریخی این شهرستان بیان کرد: اقداماتی مانند مسیر گشایی، آزاد سازی حریم، مرمت و حفاری در تعدادی از آثار شاخص می توانند مراغه را به رتبه های برتر منطقه برسانند.

یوسف نجفی ابراز امیدواری کرد که با وحدت رویه و هدفمند سازی فعالیت ها، هم مردم و هم مسئولین برای حفظ میراث فرهنگی شهرستان مراغه و همچنین افزایش تعداد گردشگران و بازدید کنندگان از این منطقه، تلاش کنند.