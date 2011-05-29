رشد 5 برابری آموزش رانندگان حمل و نقل عمومی برون شهری لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرت الله حیدری در این رابطه اظهار داشت: در دو ماه اول سالجاری تعداد 728 راننده در دوره های آموزشی حمل و نقل عمومی برون شهری استان شرکت کرده اند.

وی ادامه داد: تعداد رانندگان شرکت کننده در دوره های آموزشی یاد شده نسبت به مدت مشابه سال قبل که 114 نفر بوده از رشد 538 درصدی برخوردار بوده است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های لرستان عناوین کلاسهای برگزار شده را شامل مهارتهای رانندگی، اخلاق حرفه ای، حمل و نقل مواد خطرناک، سلامت شغلی رانندگان، آموزش بدو خدمت، ارتقاء دانش رانندگان و کاهش تلفات رانندگی، مدیریت ایمنی و سوانح رانندگی، آشنایی رانندگان با قوانین و مقررات جاده ای و ... برشمرد.

حیدری تصریح کرد: در مجموع از نیمه دوم سال 86 به عنوان تاریخ آغاز طرح آموزشی رانندگان تاکنون 16هزار و 765 راننده، آموزش های لازم را بصورت تخصصی و عمومی گذرانده اند.

وی ادامه داد: این در حالیست که از نیمه دوم سال 89 با الزامی شدن دوره های آموزشی تا پایان سال 89 بیش از 6 هزار و 366 نفر از رانندگان در بخش های کالا و مسافر آموزش داده شده اند که نسبت به سال قبل از آن با رشد 102 درصدی همراه بوده است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های لرستان با مقایسه الزام آموزش بدو خدمت رانندگان با آموزش های بدو خدمت کارکنان رسمی دولت اظهار داشت: تمامی کسانی که از این به بعد رانندگی را بعنوان حرفه انتخاب می کنند، لازم است آموزشهای بدو خدمت را به صورت اجباری طی کنند.

حیدری افزود: با عنایت به توجه ویژه مسئولین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و تاکیدات مکرر استاندار لرستان در بازدید از این اداره کل، مبنی بر توجه ویژه به آموزش های مورد نیاز رانندگان و فعالان این بخش، انتظار می رود با پیگیریهای مستمر و برنامه ریزی انجام پذیرفته رانندگان حرفه ای لرستان تا پایان سالجاری اغلب دوره های آموزشی عمومی و تخصصی مورد نیاز خویش را بگذرانند.