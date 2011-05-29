راهیابی هزار طرح به مرحله استانی جشنواره جوان خوارزمی در لرستان

نادر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: داوری سیزدهمین دوره جشنواره جوان خوارزمی در مرحله استانی از روز گذشته در محل هنرستان آفرینش ناحیه یک خرم آباد با حضور دبیر این جشنواره آغاز شده است.

وی یادآور شد: در سیزدهمین دوره جشنواره جوان خوارزمی استان بیش از یک هزار طرح برتر شهرستان ها و مناطق استان به این مرحله راه یافته اند.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان ادامه داد: تعداد طرح های راه یافته به مرحله استانی این جشنواره نسبت به دوره قبل از رشد 17.6 درصدی برخوردار بوده است.

کریمی افزود: از میان طرحهای رسیده به دبیرخانه این جشنواره در استان آثاری که حائز حداقل 170 امتیاز از 200 امتیاز ممکن شوند به مرحله کشوری که تابستان امسال برگزار می شود راه خواهند یافت.