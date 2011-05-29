به گزارش خبرگزاری مهر، جواد دلاوری در سخنانی با اشاره به موقعیت حساس شهر مقدس قم به عنوان خاستگاه انقلاب اسلامی و کانون هدایت فکری و علمی جهان اسلام و پذیرایی از میلیونها زائر مرقد مطهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س) و نمازگزاران مسجد مقدس جمکران و قرار گرفتن در شاهراه مواصلاتی 17 استان کشور اظهار داشت: با توجه به گسترش روز افزون ورود زائرین به شهر قم و ایجاد مشکلات و گره های ترافیکی برای زوار بویژه در مناسبت های خاص، نیاز به ایجاد زیرساختها و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی ریلی کاملاً مشهود و ضروری است.
وی افزود: با عنایت دولت محترم پروژه عظیم مونوریل قم از سال 88 آغاز و با جدیت در چند جبهه کاری در حال انجام است که تاکنون حدود 36 درصد پیشرفت داشته است.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری بیان داشت: این پروژه با اتکاء به مطالعات کارشناسی آغاز شده و با استفاده از توان و تجربه متخصصین به کار خود ادامه می دهد و اجازه نخواهیم داد عده ای با ایجاد موانع و جنجالهای سیاسی در روند فعالیت این پروژه اخلال کنند.
وی با تأکید بر اجرای پروژه مونوریل قم براساس مطالعات کارشناسی انجام شده، حمایت دولت محترم و شخص آقای دکتر احمدی نژاد از این پروژه را یادآور شد و گفت: جناب آقای رئیس جمهور بر لزوم اتکاء بر کار کارشناسی برای استقرار مدل مناسب مدیریت شهری، کاهش هزینهها و زمان اجرای پروژه تأکید و تصریح کرد: "بهترین سیستم ها و تجهیزات حمل و نقل و بهترین امکانات را برای این شهر در نظر گرفته و فراهم کنید و دولت هم در این مسیر به صورت کامل از شما حمایت و پشتیبانی خواهد کرد".
دلاوری مسیر اجرای پروژه مونوریل را مسیر طراحی شده قبلی عنوان کرد و اظهار داشت: این پروژه در فاز اول حدود 7 کیلومتر طول دارد که براساس مطالعات و طراحی انجام شده ، مسیر اجرای پروژه از بستر رودخانه وارد خیابان امام موسی صدر شده و با طی مسیر از میدان شهید مطهری وارد خیابان اراک خواهد شد و بر اساس طراحی و اجرای خاص پروژه ، معماری حرم مطهر مخدوش نخواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری قم گفت: پروژه مونوریل در طول مسیر پارکسوار شمالی تا مصلی براساس طرح قبلی به صورت رو زمینی اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، جواد دلاوری در سخنانی با اشاره به موقعیت حساس شهر مقدس قم به عنوان خاستگاه انقلاب اسلامی و کانون هدایت فکری و علمی جهان اسلام و پذیرایی از میلیونها زائر مرقد مطهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س) و نمازگزاران مسجد مقدس جمکران و قرار گرفتن در شاهراه مواصلاتی 17 استان کشور اظهار داشت: با توجه به گسترش روز افزون ورود زائرین به شهر قم و ایجاد مشکلات و گره های ترافیکی برای زوار بویژه در مناسبت های خاص، نیاز به ایجاد زیرساختها و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی ریلی کاملاً مشهود و ضروری است.
نظر شما