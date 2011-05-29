به گزارش خبرگزاری مهر، جواد دلاوری در سخنانی با اشاره به موقعیت حساس شهر مقدس قم به عنوان خاستگاه انقلاب اسلامی و کانون هدایت فکری و علمی جهان اسلام و پذیرایی از میلیونها زائر مرقد مطهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س) و نمازگزاران مسجد مقدس جمکران و قرار گرفتن در شاهراه مواصلاتی 17 استان کشور اظهار داشت: با توجه به گسترش روز افزون ورود زائرین به شهر قم و ایجاد مشکلات و گره های ترافیکی برای زوار بویژه در مناسبت های خاص، نیاز به ایجاد زیرساختها و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی ریلی کاملاً مشهود و ضروری است.



وی افزود: با عنایت دولت محترم پروژه عظیم مونوریل قم از سال 88 آغاز و با جدیت در چند جبهه کاری در حال انجام است که تاکنون حدود 36 درصد پیشرفت داشته است.



سرپرست معاونت عمرانی استانداری بیان داشت: این پروژه با اتکاء به مطالعات کارشناسی آغاز شده و با استفاده از توان و تجربه متخصصین به کار خود ادامه می دهد و اجازه نخواهیم داد عده ای با ایجاد موانع و جنجالهای سیاسی در روند فعالیت این پروژه اخلال کنند.



وی با تأکید بر اجرای پروژه مونوریل قم براساس مطالعات کارشناسی انجام شده، حمایت دولت محترم و شخص آقای دکتر احمدی نژاد از این پروژه را یادآور شد و گفت: جناب آقای رئیس جمهور بر لزوم اتکاء بر کار کارشناسی برای استقرار مدل مناسب مدیریت شهری، کاهش هزینه‌ها و زمان اجرای پروژه تأکید و تصریح کرد: "بهترین سیستم ها و تجهیزات حمل و نقل و بهترین امکانات را برای این شهر در نظر گرفته و فراهم کنید و دولت هم در این مسیر به صورت کامل از شما حمایت و پشتیبانی خواهد کرد".



دلاوری مسیر اجرای پروژه مونوریل را مسیر طراحی شده قبلی عنوان کرد و اظهار داشت: این پروژه در فاز اول حدود 7 کیلومتر طول دارد که براساس مطالعات و طراحی انجام شده ، مسیر اجرای پروژه از بستر رودخانه وارد خیابان امام موسی صدر شده و با طی مسیر از میدان شهید مطهری وارد خیابان اراک خواهد شد و بر اساس طراحی و اجرای خاص پروژه ، معماری حرم مطهر مخدوش نخواهد شد.