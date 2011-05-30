محفل انس با قرآن در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم روحانی و ملکوتی که عصر یکشنبه با حضور مسئولان، استادان، کارکنان و دانشجویان این دانشگاه در مسجد بزرگ امام رضا (ع) دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد جواد فروغی قاری بین المللی کشورمان با قرائت آیاتی از قرآن کریم با استقبال حضار مواجه شد.

محمد جواد فروغی در حاشیه این مراسم با اظهار خشنودی از حضور در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین گفت: حضور در این دانشگاه را باعث افتخار خود می دانم.

وی در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به زیبایی و عظمت مسجد امام رضا (ع) گفت: ساخت مساجد با معماری ایرانی اسلامی بسیار اهمیت دارد و من از حضور در مسجد با عظمت و زیبای امام رضا (ع) دانشگاه آزاد اسلامی قزوین لذت بردم و باعث افتخار است که تفکری در این مرکز علمی حاکم است که به ساخت فضاهای معنوی اهمیت می دهد.

جواد فروغی بیان کرد: در کشورهای عربی با هزینه های هنگفت مشابه این مسجد بنا می شود، امیدوارم همه ارگان ها در سراسر کشور با الگو برداری از این دانشگاه چنین مسجدی را بنا کنند چرا که مسجد در اسلام به عنوان مکانی مهم برای عبادت، علم آموزی و تفکر است و باید از هر نظر نمونه باشد.

در پایان این مراسم از برندگان مسابقات قرآن و عترت ویژه کارکنان منطقه 12 برگزیدگان جشنواره هنر و ادبیات دینی مرحله کشوری ویژه استادان و دانشجویان، برندگان مسابقه خوشنویس و مسابقات کتابخوانی با اهدای جوایزی تقدیر شد.