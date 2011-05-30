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۹ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۴۶

استاد دانشگاه تاکستان موفق به کسب جایزه علمی IFAC شد

استاد دانشگاه تاکستان موفق به کسب جایزه علمی IFAC شد

تاکستان - خبرگزاری مهر: نادر نریمان زاده از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان موفق شد جایزه علمی IFAC فدراسیون جهانی کنترل اتوماتیک را کسب کند.

به گزارش خبرگزاری مهرف مقاله دکتر نریمان زاده  استاد دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان موفق شد جایزه علمی IFAC فدراسیون جهانی کنترل اتوماتیک را کسب کند.
 
مقاله این استاد دانشگاه با عنوان بهینه سازی پارتو از پنج درجه آزادی مدل خودرو لرزش با استفاده از چند هدف یکواخت تنوع الگوریتم ژنتیک که با همکاری جمالی، صالح پور، حقگو تهیه شده بود توانست به عنوان بهترین مقاله در سه سال اخیر در مجله علمی کاربردهای مهندسی از الزویر هوش مصنوعی انتخاب و جایزه علمی هجدهمین کنگره جهانی را که در سپتامبر 2011 در میلان ایتالیا برگزار شد را بدست آورد.
 
مقاله دکتر نریمان زاده به نام دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان در این کنگره ارائه شد. 
کد مطلب 1323987

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