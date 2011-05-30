استاد دانشگاه تاکستان موفق به کسب جایزه علمی IFAC شد

به گزارش خبرگزاری مهرف مقاله دکتر نریمان زاده استاد دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان موفق شد جایزه علمی IFAC فدراسیون جهانی کنترل اتوماتیک را کسب کند.



مقاله این استاد دانشگاه با عنوان بهینه سازی پارتو از پنج درجه آزادی مدل خودرو لرزش با استفاده از چند هدف یکواخت تنوع الگوریتم ژنتیک که با همکاری جمالی، صالح پور، حقگو تهیه شده بود توانست به عنوان بهترین مقاله در سه سال اخیر در مجله علمی کاربردهای مهندسی از الزویر هوش مصنوعی انتخاب و جایزه علمی هجدهمین کنگره جهانی را که در سپتامبر 2011 در میلان ایتالیا برگزار شد را بدست آورد.

مقاله دکتر نریمان زاده به نام دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان در این کنگره ارائه شد.