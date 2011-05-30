12 استخر سرپوشیده در همدان ساخته می شود

ابراهیم امینی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: احداث این تعداد استخر از مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به استان همدان است.

وی افزود: از این تعداد چهار استخر در شهرستان همدان ساخته می شود و در هر یک از هشت شهرستان دیگر استان همدان نیز یک استخر دانش آموزی ساخته می شود.

امینی فرد اعتبار مورد نیاز برای ساخت هر استخر دانش آموزی در استان همدان را یک میلیارد و 800 میلیون تومان اعلام کرد.

احداث استخرهای دانش آموزی 40 میلیارد اعتبار می خواهد

مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان همدان گفت: ساخت این تعداد استخر در استان همدان در مجموع 40 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی با بیان اینکه در سفر سوم هیئت دولت به استان همدان 15 مصوبه در بخش آموزش و پرورش مصوب شد، گفت: مصوبات این بخش به لحاظ وسعت کار و اعتبار مورد نیاز برای اجرا دو تا سه برابر ادارات دیگر است.

امینی احداث 100 سالن ورزشی با مشارکت استان همدان را از دیگر مصوبات این دور از سفرها عنوان کرد و گفت: ساخت هر سالن نیز 400 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد.

باید 250 نمازخانه جدید در مدارس استان همدان ساخته شود

مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان همدان با بیان اینکه باید 250 نمازخانه جدید در مدارس استان همدان ساخته شود، گفت: ساخت هر یک از این نمازخانه ها نیز 54 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد.

امینی فرد احداث 40 زمین چمن مصنوعی، احداث اردوگاه کشوری و استاندارد سازی سیستم های گرمایشی مدارس استان همدان را از دیگر مصوبات عنوان کرد و گفت: تا پایان سال 91 باید احداث سالن های ورزشی، نمازخانه ها و استخرها به پایان برسد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون عملیات اجرایی ساخت 13 سالن ورزشی در استان همدان آغاز شده است، گفت: ساخت هر یک از زمین های چمن مصنوعی نیز 70 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد.

مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان همدان تاکید کرد ساخت آموزشکده فنی در شهرستان های کبودراهنگ و اسدآباد که از مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به استان همدان است، با 40 درصد پیشرفت فیزیکی همراه است.