سهم زنان در اشتغال همدان گم شد

به گزارش خبرنگار مهر، بساطش را کنار خیابان پهن کرده و النگو و زیورآلات بدل می فروشد و هر چند دقیقه یک بار به افرادی که از خیابان عبور می کنند، چشم می دوزد. هر کدام از این افراد برای او حکم یک مشتری احتمالی را دارند که باید نظرشان را جلب کند تا شاید درآمدی عایدش شود.

گاهی هم با چشمانی نگران به امتداد قدم های رهگذران زل می زند تا مبادا ماموران خرده دارایی اش را با خود ببرند. آن وقت جواب چشمان منتظر اهل خانه را چه بدهد؟

سعی دارد نگاه های بیشتری را به خود جلب کند و به گفته خودش یکی دو سال می شود که بساط می کند و کم کم مشتریان ثابت پیدا کرده است.

او اجبار زمانه، ترس از بی پولی و صاحبخانه را محرکی قوی تر از ماموران و سختگیری هایشان برای ادامه کارش می داند.

به مسیرم ادامه می دهم سر نبش اولین خیابان در ضلع شرقی میدان، نرسیده به ایستگاه اتوبوس ها، زنی نظرم را به خودش جلب می کند. چادرش را محکم گرفته تا چهره اش معلوم نشود. پشت سه ردیف لیف، کیسه و جوراب که روی پارچه رنگ پریده مشکی چیده شده اند، نشسته است.

این یکی هم روسری مشکی اش را محکم زیر چانه اش گره زده و مانتو و شلوار تیره رنگی پوشیده است و چند سالی است که در یکی از رستوران ها کار می کند، میزها را تمیز می کند، سفارش غذا می گیرد و از مشتریان پذیرایی می کند.

کارش را خوب بلد است و خیلی از مشتری های رستوران را می شناسد، همانطور که با دستمال روی میز را تمیز می کند، به یکی از مشتریان رستوران سلام می کند.

با او به گفتگو نشستم در پاسخ به سئوالهایم لبخندی زد و گفت: کار، کار است، سختی دارد ولی سخت تر از آن، نگاه از روی ترحم مشتریان است که اجبار را از چهره ات می خوانند و برایت دلسوزی می کنند.

نگاهی به اشتغال زنان در استان همدان بیانگر این واقعیت است که زنان نیروی کار ارزان و بی دردسری برای کارفرمایان خود هستند.

زنان نه تنها نیروی کار خود را در ازای بهای کمتری در اختیار کارفرمایان می گذارند بلکه در عرصه خصوصی نیز به همسران و پسران خود خدمت می کنند تا این کارگران با توان بیشتری به کار بپردازند.

امروزه در بسیاری از مشاغل که به صورت سنتی در حیطه توانایی مردان شناخته می شد، زنان مشغول به کار هستند، زنانی که بیشتر از سر اجبار و کمتر از روی علاقه در بسیاری اوقات با دستمزدی ناچیز تن به کارهایی از این دست می دهند.

شاید تا چند سال پیش نشستن یک خانم پشت فرمان تاکسی، دستفروشی کنار خیابان، کار در رستوران ها و فروشندگی باعث تعجب بسیاری از مردان و حتی زنان می شد اما در حال حاضر بندرت با کسانی روبرو می شویم که از دیدن یک زن در حین انجام این کارها تعجب کنند.

مشاغلی که مهمترین دلیل گرایش زنان به آنها مشکلات اقتصادی خانواده، نبود پشتوانه مالی مطمئن و مسائل دیگری است که در این حیطه نمی گنجد.

نرخ بیکاری زنان همدان 16 درصد است

در همین خصوص مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری همدان گفت: نرخ بیکاری زنان در استان همدان 16 درصد است.

پروانه رضا قلی‌زاده اظهار داشت: بنیاد توسعه تعاون و کارآفرینی بانوان به عنوان نخستین استان در کشور آغاز به فعالیت کرده و از اهداف این بنیاد بحث اشتغال و حمایت بانوان است.

وی افزود: مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تعهد کرده امسال از طریق تأسیس بنیاد توسعه و کارآفرینی بانوان، 100 هزار شغل را در کل کشور ایجاد کند که از این تعداد سه هزار شغل سهم استان همدان است.

مدیرکل امور بانوان استانداری همدان از جمله فعالیت‌های این بنیاد را کمک به ایجاد تعاونی‌های بانوان، کمک‌های مالی و پولی و دریافت وام و اعتبارات، ایجاد گروه‌های قدرتمند در مسیر ایده پردازی علمی، طراحی ایده‌ها، برنامه‌ریزی و در بخش اجرایی نام برد.

وی افزود: باید اداره تعاون با اولویت بانوان، وام‌ها را از طریق بنیاد توسعه تعاون و کارآفرینی بانوان پرداخت کند که فعلاً دفتر این بنیاد در اداره تعاون دایر شده و امیدواریم با مستقل شدن مکانی این بنیاد غیر دولتی بودن آن بیش از پیش نمایان شود.

اشتغال زنان باید پررنگ و جدی تر دیده شود

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری همدان ادامه داد: اشتغال زنان استان در سال جهاد اقتصادی باید پررنگ و جدی تر دیده شود.

پروانه رضا قلی زاده ضمن تاکید براهمیت نقش اشتغال زنان در رونق اقتصادی جامعه افزود: دو ماده 227 و 230 برنامه پنجم توسعه در همه ابعاد می تواند راهگشای بسیاری از مسائل و مشکلات زنان باشد.

وی اضافه کرد: دولت براساس ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه باید برای تهیه و تدوین سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی با مشارکت نیروی انتظامی، مرکز امور خانواده ، وزارت کشور، قوه قضاییه، بهزیستی، شهرداری، وزارت بهداشت و کار و امر اجتماعی اقدام قانونی انجام دهد.

وی ادامه داد: بر اساس ماده 230 دولت با همکاری سازمان های مرتبط با هدف تقویت نهاد خانواده، استیفای حقوق شرعی در همه زمینه ها با تصویب برنامه توسعه تحکیم خانواده، زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست، ارتقا سلامت، توانمندسازی سازمان های مردم نهاد، زنان مدیر و نخبه و تقویت باورهای دینی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: اجرای این دو ماده اشتغالزایی و مسایل حقوقی زنان می تواند فضا را برای فعالیت فراهم کرده و حلال بسیاری از مشکلات در ارتباط با زنان باشد.

ظرفیت های اشتغال بانوان در همدان مشخص شده است

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری همدان همچنین گفت: در ارتباط با اشتغال زنان، ارزیابی موقعیت زنان در استان انجام شده ظرفیت قابل توجهی از بانوان استان شناسایی شده است.

رضا قلی زاده اضافه کرد: تشکیل شورای زنان بازرگان و بنیاد توسعه و کارآفرینی زنان استان باتوجه به ارزیابی های انجام شده صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: بنیاد توسعه و کارآفرینی زنان به دنبال ارائه طرح هایی برای اشتغال زنان با هدف پایداری فعالیت های اقتصادی زنان، ایجاد تسهیلات لازم برای دستیابی زنان به مهارت ها، معرفی زنان موفق به جامعه، بالا بردن سطح دستیابی زنان به منابع مالی و فرصت های شغلی در استان است.

وی گفت: در صورتی که بتوان ظرفیت های استان را به صورت منسجم بکار گرفت می توان حرکت های خوبی برای اشتغال بانوان در استان شروع کرد.

وی یکی از مهمترین مشکلان زنان کارآفرین استان را تامین سرمایه و کمبود تجربه در برنامه ریزی و مدیریت مالی عنوان کرد و افزود: دفتر امور بانوان استان به عنوان هدایت کننده در این زمینه قصد دارد با برگزاری نشست های تخصصی و هماهنگی با تعاونی های زنان در این زمینه راهگشا باشد.

هشت هزار زن همدانی جویای کار هستند

وی تعداد زنان جویای کار در استان را هشت هزار نفر عنوان کرد و افزود: بنیاد توسعه و کارآفرینی زنان امسال باید برای سه هزار نفر از این زنان استان اشتغال ایجاد کند.

رضا قلی‌زاده اظهار امیدواری کرد: با فعال شدن بنیاد توسعه تعاون و کارآفرینی زنان و شورای بانوان بازرگان استان بتوان مسائل و مشکلات بانوان در زمینه اشتغال و کارآفرینی بانوان را پیگیری کرده و افراد مبتکر و کارآفرین دارای ایده و طرح‌های نو شناسایی شوند.

وی با تأکید بر اینکه با تقویت شورای بانوان بازرگان می‌توان مشکلات اشتغال بانوان را به حداقل رساند، افزود: در استان همدان 95 هزار زن مشغول به کار داریم و هر روزه شاهد ورود دختران فارغ التحصیل به بازار کار هستیم.

تحصیلات فارغ التحصیلان با بازار کار هماهنگ نیست

مدیرکل امور بانوان استانداری همدان در ادامه گفت: با توجه به اینکه تحصیلات فارغ التحصیلان ما با بازار کار هماهنگ نیست به دختران و زنان جویای کار پیشنهاد می‌کنم به کارهای تعاونی ورود پیدا کنند و از بانوانی که دارای طرح‌های کاربردی در زمینه کارآفزینی هستند دعوت می‌کنیم طرح‌های خود را ارائه دهند.

وی ادامه داد: استان همدان دومین استان فعال در زمینه صنایع دستی است که مشکل فعالان در این زمینه نداشتن بازار فروش است و ایجاد بازارچه‌های فصلی علاوه بر نمایشگاه‌ها راهی برای فعال‌تر شدن این صنعت خواهد بود.

به هرحال آنچه مسلم است اینکه امروزه زنان به اجبار و از سر نیاز در مشاغلی مشغول به کارهستند که تا کمتر از یک دهه قبل تعداد اشتغال زنان در این حرفه ها حتی به اندازه انگشتان یک دست هم نبود.

بی توجهی به نیاز بانوان برای ایجاد اشتغال مناسب در استان همدان سبب روی آوردن آنها به مشاغلی شده که در آن به ازای فعالیت بیش از 10 ساعت در طول روز کمتر از 100 هزار تومان دستمزد دریافت می شود.

گذر در فروشگاه ها و خیابان های شهر همدان موید این واقعیت است که کارفرمایان و یا همان صاحبان فروشگاه ها از نیروی کار ارزان برای سودهای کلان خود بهره مند می شوند که در این حیطه سهم کارگران از سودهای کلان بسیار ناچیز است و بعضا حقوق ماهانه 30 هزار تومانی هم در بین کارگران زن دیده می شود!

با این تفاسیر بیراه نیست اگر گفته شود باید بر روی دستمزد کارگران زن در استان همدان تجدیدنظر شود تا شاهد گسترش این واقعیت بد نباشیم.