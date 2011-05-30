گیاه استویا در مرکز رشد دانشگاه گلستان تولید شد

مسعود گلعلی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این گیاه به عنوان جایگزین شیرین‌کننده‌های مصنوعی در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به گفته وی، شیرین کننده طبیعی استویا می‌تواند جای قند و شکر را بگیرد بدون اینکه باعث ایجاد کالری در بدن شود.

گلعلی پور بیان داشت: تولید قطره شیرین کننده و همچنین چای کیسه ای با استفاده از این گیاه به صورت محدود و زمینه سازی تولید در سطح وسیع از جمله دستاوردهای مرکز رشد دانشگاه است.

مدیر مرکز رشد دانشگاه گلستان در این زمینه خواستار فراهم آوردن تمهیلات لازم در راستای تایید و ثبت اختراع سه محصول شرکت مزبور با عناوین چای استویا، چای استویا ورون و قطره استویا شد.