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۹ خرداد ۱۳۹۰، ۹:۴۰

گلعلی پور به مهر خبر داد:

گیاه استویا در مرکز رشد دانشگاه گلستان تولید شد

گیاه استویا در مرکز رشد دانشگاه گلستان تولید شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر مرکز رشد دانشگاه گلستان از تولید گیاه استویا توسط شرکت زیماکشت استان مستقر در مرکز رشد دانشگاه خبر داد.

مسعود گلعلی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این گیاه به عنوان جایگزین شیرین‌کننده‌های مصنوعی در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به گفته وی، شیرین کننده طبیعی استویا می‌تواند جای قند و شکر را بگیرد بدون اینکه باعث ایجاد کالری در بدن شود.

گلعلی پور بیان داشت: تولید قطره شیرین کننده و همچنین چای کیسه ای با استفاده از  این گیاه به صورت محدود و زمینه سازی تولید در سطح وسیع از جمله دستاوردهای مرکز رشد دانشگاه است.

مدیر مرکز رشد دانشگاه گلستان در این زمینه خواستار فراهم آوردن تمهیلات لازم در راستای تایید و ثبت اختراع سه  محصول شرکت مزبور با عناوین چای استویا، چای استویا ورون و قطره استویا شد.

کد مطلب 1324001

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