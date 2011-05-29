به گزارش خبرنگار مهر، تیم منتخب تکواندو نیروهای مسلح ایران با ترکیبی کامل در اولین دوره المپیک نظامی‌های جهان در برزیل به میدان خواهد رفت. تاکنون چند مرحله از مسابقات انتخابی درون اردویی برگزار شده و 16 تکواندوکار حاضر در اردو طبق برنامه کادر فنی در آخرین مرحله رقابتهای انتخابی برای تعیین ترکیب اصلی تیم اعزامی پنجشنبه 12 خردادماه به مصاف هم خواهند رفت.

از میان حاضرین در اردو حضور علی شاکری در وزن اول تیم قطعی شده و سایر نفرات برای حضور در ترکیب اصلی باید در رقابتهای انتخابی شرکت کنند. ضمن اینکه رضا نادریان عضو تیم ملی در رقابتهای جهانی کره جنوبی برای رسیدن به "هوگو"ی وزن سوم از هفته گذشته در تمرینات این تیم شرکت کرده و باید با سعید امیری و سجاد مصطفی در پیکارهای انتخابی شکست دهد.

پس از پایان رقابتهای انتخابی و معرفی نفرات اصلی، اردوی این تیم در شهرستان رشت برگزار خواهد شد. محمدرضا زوار بهترین مربی جهان در رده سنی نوجوانان، جلال چروکی و محسن عاشورزاده هدایت این تیم را برعهده خواهند داشت.