انجام پبوند رگهای قلب بدون استفاده از وریدهای پا در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، این عمل که توسط دکتر سالکی فوق تخصص جراحی قلب و تیم همراه بر روی بیمار 37 ساله‌ای که دچار گرفتگی و انسداد سه رگ قلبی بود در بیمارستان امیرالمومنین(ع) کردکوی با موفقیت انجام شد.

دکتر سالکی فوق تخصص جراحی قلب و رئیس تیم جراحی قلب در این باره گفت: عمل جراحی پیوند عروق قلب از رگهای پا طول عمر زیادی ندارد و پس از گذشت 15 سال تقریبا 90 درصد آن دچار گرفتگی مجدد می‌شود.

وی اظهار داشت: از این رو در راستای جراحی پیوند عروق قلب این بیمار 37 ساله از دو سرخرگ داخل قفسه سینه و یک سرخرگ دست استفاده شد که کیفیت آنها با رگهای پا قابل مقایسه نیست.

به گفته وی 90 درصد این سرخگها پس از گذشت 20 سال باقی می‌مانند.