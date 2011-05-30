نشست سازمان نظام پزشکی سنندج برای بررسی وضعیت "آتنا"

به گزارش خبرنگار مهر، در پی عمل جراحی لوزه آتنا قجر کودک سنندجی که منجر به مرگ مغزی وی شده است و با توجه به شکایت والدین وی، نظام پزشکی سنندج امروز (دوشنبه) در جلسه ای ویژه این موضوع را بررسی خواهد کرد.

پدر آتنا قجر در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: ما بعد از بروز این حادثه هم در دانشگاه علوم پزشکی استان و هم در مراجع قضایی از پزشکان معالج و کلینیک آرا شکایت کرده و آن را به صورت جدی پیگیری خواهیم کرد و انتظار می رود که موضوع بدون هیچگونه کم و کاستی مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: بر اساس دعوتنامه ارسال شده از سوی نظام پزشکی از ما برای حضور در نشست بررسی وضعیت پرونده دعوت به عمل آمده است که درخواست اصلی ما از مسئولان شناسایی مسببین اصلی این حادثه و برخورد جدی با عوامل این حادثه ناگوار است.

همچنین بعد از ظهر یکشنبه نماینده دادستان سنندج برای بررسی وضعیت پرونده آتنا قجر ضمن حضور در بیمارستان بعثت سنندج از بخش مراقبت های ویژه کودکان این مرکز بهداشتی و درمانی بازدید کرد و جریان پرونده پزشکی وی را مورد بررسی قرار داد.

آتنا قجر کودک سه ساله سنندجی که روز سوم خردادماه سال جاری در کلینیک بخش خصوصی آرا سنندج و به دلیل مشکل لوزه تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، از همان زمان در وضعیت کما قرار گرفته و پزشکان متخصص مرگ مغزی وی را به والدینش اعلام کرده اند.

مادر و پدر آتنا قجر در گفتگو با خبرنگار مهر اهمال کاری پزشکان و همچنین کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی در این کلینیک را دلیل اصلی بروز این حادثه و مرگ مغزی فرزند خود اعلام کرده اند و خواستار رسیدگی سریع مسئولان به شرایط به وجود آمده هستند.