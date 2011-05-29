علی دایی با دوربین 90 مصاحبه نکرد!

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که پرسپولیسی ها از پیروزی برابر سپاهان خوشحال بودند، علی دایی هم یکی از مردان خوشحال یکشنبه شب در ورزشگاه آزادی بود اما در پایان این دیدار حاضر به گفتگو با دوربین برنامه نود نشد.

گزارشگر نود در شرایطی که قصد مصاحبه با سرمربی پرسپولیس را داشت از وی خواست یقه پیراهنش را ببندد که این درخواست با مخالفت علی دایی مواجه شد و اصرار گزارشگر هم بی ثمر بود و سرمربی سرخ ها بدون انجام مصاحبه رفت.

در پایان این دیدار پرحاشیه جواد کاظمیان بازیکن پیشین پرسپولیس که عضو تیم سپاهان است به سمت تماشاگران پرسپولیس رفت و پیراهن این تیم را بوسید و مورد تشویق قرار گرفت.