جهش فرهنگی فریدونشهر در سال 90 امکان پذیر است

مجتبی خوانساری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های این شهرستان برای تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی(ره) اظهار داشت: ستاد بزرگداشت مراسم امام(ره) طی هفته‌های گذشته در این شهرستان تشکیل شده و تا کنون جلسات بسیاری برای برگزاری هرچه بهتر مراسم گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره) برگزار شده است.

وی تصریح کرد: قرار است همزمان با شب وفات امام خمینی (ره) نزدیک به 20 اتوبوس از شهرستان فریدونشهر به مرقد امام خمینی(ره) اعزام شوند تا مردم فریدونشهر همگام با دیگر مردم ایران برای تجدید میثاق با امام راحل به تهران بروند.

فرماندار فریدونشهر به لزوم توجه به برنامه‌های چهاردهم و پانزدهم خرداد اشاره کرد و ادامه داد: همزمان با این ایام برنامه‌های بسیاری از سوی مردم فریدونشهر در مساجد و حسینیه‌های این شهرستان برگزار می‌شود و یاد و خاطره امام خمینی(ره) به خوبی در فریدونشهر زنده خواهد ماند.

وی با اشاره به رویکرد فرهنگی دولت دهم اضافه کرد: مسئولان این شهرستان سال 90 را به عنوان سال جهش و رشد فرهنگی فریدونشهر نام گذاری کرده‌اند و در این زمینه اقدامات بسیاری برنامه‌ریزی کرده‌اند تا با اجرای برنامه‌های فرهنگی و عمل به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، در پایان سال 90 شاهد جهش بزرگی در فرهنگ فریدونشهر باشیم.

خوانساری با بیان اینکه حضور عشایر در فریدونشهر یک فرصت برای انتقال فرهنگ دینی به سایر شهرها به شمار می‌رود، افزود: نزدیک به یک سوم جمعیت 60 هزار نفری فریدونشهر را عشایر تشکیل می‌دهند و با توجه به اهمیت عشایر در انتقال فرهنگ فریدونشهر، برنامه‌ریزی برای اجرای فعالیت‌های فرهنگی در این شهرستان از اهمیت بسیاری برای ما برخوردار است.