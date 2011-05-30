استاندار خبر انحلال شورای شهر اهواز را تائید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، روز شنبه فرماندار اهواز در گفتگو با خبرگزاریها از تصویب انحلال شورای شهر اهواز در شورای حل اختلاف مرکز مستقر در وزارت کشور خبر داد و گفت که این خبر رسما اعلام نشده ولی به زودی ابلاغ می شود.

در همین خصوص برخی پایگاه خبری نیز به نقل دفتر مهدی چمران رئیس شورای عالی استان های کشور آورده اند: ‌"همانطور که در مصاحبه فرماندار محترم اهواز نیز مشاهده می شود، ایشان در نقل این خبر، مردد بوده اند و این مسئله را به عنوان "شنیده های غیررسمی" خود عنوان کرده اند که به این وسیله اعلام می کنیم ما از آن بی خبریم و خبر انحلال شورای شهر اهواز، تکذیب می شود".



در همین خصوص استاندار خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اعلام کرد: به نظر من سخنان فرماندار اهواز کاملا صحیح است و خبری که وی به رسانه داده است بر مبنای اخبار موثقی است که از وزارت شور کسب کرده است.



سید جعفر حجازی افزود: بی شک آقای فدعمی به هیچ وجه اخباری که از آن مطمئن نیست را به رسانه ها اعلام نمی کند و به نظر من خبر انحلال شورای شهر که به نقل از فرماندار اعلام شده است صحیح است.



وی افزود: ما چند گزینه برای انتخاب به عنوان شهردار اهواز به وزارت کشور معرفی کرده ایم و این موضوع در اختیار وزارت کشور است که تا چه اندازه در تائید گزینه های معرفی شده به عنوان شهردار اهواز تلاش کند.



فرماندار اهواز روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز گفته بود: طبق اخباری که از سوی معاونت عمرانی وزارت کشور به اینجانب رسیده، پیشنهاد انحلال شورای شهر اهواز که از سوی شورای حل اختلاف استان به این معاونت ارسال شده در شورای حل اختلاف مرکز مستقر در وزارت کشور با اکثریت آرا به تصویب رسیده است.



عبدالعزیز فدعمی افزود: این جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته برگزار شده و در آن شورای حل اختلاف مرکز رای به انحلال شورای شهر اهواز داد ولی هنوز به صورت رسمی این موضوع به فرمانداری اهواز منعکس نشده است. با این شرایط اکنون سید جعفر حجازی استاندار خوزستان به عنوان قائم مقام شورای شهر می تواند نسبت به معرفی شهردار اهواز اقدام کند و وی نیز چند گزینه برای تائید از سوی وزارت کشور معرفی کرده است.



طبق شنیده های خبرنگار مهر گزینه استاندار خوزستان برای تصدی پست شهرداری اهواز منصور کتانباف است که چندی پیش نیز در جلسه مشترک اعضای شورای شهر اهواز و شورای حل اختلاف استان خوزستان با اکثریت آرا به عنوان شهردار انتخاب شده بود ولی یکی از اعضای شورای شهر اهواز با نیامدنش در جلسه علنی شورای شهر برای انتخاب شهردار این جلسه را از حد نصاب انداخت تا سرنوشت شواری شهر اهواز اینگونه رقم بخورد.



شورای شهر اهواز به دنبال سلب عضویت رئیس و تعدادی از اعضا و همچنین بازداشت یک عضو بسیار شکننده شده بود به گونه ای که این شورای 9 نفره تنها با شش نفر به کار خود ادامه می داد و غیبت تنها یک نفر آن را از حدنصاب می انداخت.