نابودی میلیونها موجود زنده با آتش زدن کاه و کلش مزارع گندم

امید فراز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه بسیاری از کشاورزان خوزستانی پس از برداشت محصول اقدام به سوزاندن بقایای گیاهی در مزرعه می کنند که این اقدام یکی از عوامل آسیب رسان به طبیعت و محیط زیست به شمار می رود که موجب نابودی میلیون ها موجود زنده در خاک می شود.

فراز افزود: آتش زدن مزرعه بعد از برداشت محصول مانند سمپاشی آسان ترین راه ولی بدترین و پر خطرترین شیوه ای است که برای تسریع در آماده سازی مزرعه برای کشت بعدی رایج شده است که باید جلوی این اقدام گرفته شود.

این کارشناس کشاورزی با تاکید بر استفاده نکردن از سموم شیمیایی به خاطر اثرات سوء ناشی از آلودگی شیمیایی در محیط زیست و بر روی محصولات کشاورزی، خاطرنشان کرد: در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران از کودها و آفت کشهای شیمیایی به شکل گسترده در بخش کشاورزی استفاده می شود که مسمومیت خاک و آب را به دنبال دارد.



فراز، استفاده از کودهای بیولوژیک را بهترین راه برای تامین نیاز غذایی گیاه برشمرد و گفت: کودهای بیولوژیک نه تنها هیچگونه سمی را وارد چرخه غذایی نمی کنند بلکه باعث افزایش عملکرد گیاه و افزایش کیفیت گیاهان زراعی شده و امکان صادرات این محصولات به عنوان محصول سالم و ارگانیک را فراهم می کنند.



این کارشناس زراعت تصریح کرد: برای رسیدن به کشاورزی پایدار دو موضوع حفظ منابع طبیعی و تامین غذای مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار است که رسیدن به این اهداف نیازمند ایجاد تحول در مدیریت بخش کشاورزی است تا کشاورزی پایدار و مدرن جایگزین روش های سنتی شود.



وی شوری اراضی، تبخیر زیاد آب، ‌فرسایش خاک در اراضی شیب دار ، مصرف بی رویه سموم شیمیایی، آتش زن کاه و کلش مزارع پس از برداشت محصول، کمبود نیروی متخصص در بخش کشاورزی و بالا بودن قیمت ماشین آلات و ادوات کشاورزی را از جمله مشکلات اساسی بخش کشاورزی خوزستان برای رسیدن به کشاورزی پایدار برشمرد.



فراز گفت: برخی کشاورزان گندمکار خوزستانی به تازگی بعد از برداشت محصول گندم از مزرعه برای تسریع در آماده سازی مزرعه برای کشت بعد، اقدام به آتش زدن کاه و کلش مزرعه می کنند که این اقدام با آغاز برداشت محصول گندم در استان خوزستان از یک ماه پیش در شهرهای مختلف این استان رو به گسترش است.



این کارشناس کشاورزی استان خوزستان عنوان کرد: افزون بر 700 هزار هکتار از مزارع خوزستان در سال زراعی جاری به زیر کشت گندم رفته است که برداشت محصول از این سطح از اواسط فروردین ماه آغاز شده و همچنان نیز ادامه دارد.



فراز اظهار داشت: با وجود هشدار سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، کشاورزان گندمکار خوزستانی همچنان اقدام به آتش زدن کاه و کلش مزارع می کنند به طوری که دود ناشی از این آتش سوزی ها تا مناطق مسکونی شهرها نیز گسترش یافته و سطح وسیعی از فضای شهرها را فراگرفته و مشکلات تنفسی برای مردم موجب می شود. آتش زدن بقایای مزارع گندم توسط کشاورزان معمولا در ساعات شب صورت می گیرد.