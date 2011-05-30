مبارزه با متجاوزین به اموال بیت المال در خوزستان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس محمدی زاده تصریح کرد:‌ با تشکیل و فعالیت کمیته ساماندهی اموال در اختیار ولی فقیه در استان خوزستان، دست متجاوزین به اموال متعلق به بیت المال و نظام جمهوری اسلامی و دولت، قطع شده و این مبارزه برای تحقق حقوق مردم ادامه دارد.

وی اظهار داشت: خوزستان به جهت وجود گمرکات و بنادر مهم و استراتژیک و صنایع بزرگ و مادر و شرکتهای عظیم و سایر موقیعت ها، همواره مورد طمع افراد سودجو، طماع و فرصت طلب بوده که به سبب مشکلات متعدد در سازمان ها و دستگاه های نظارتی(اعم از کمبود نیروی انسانی، فراوانی کار، ازدحام ارباب رجوع و تعدد قوانین و...) و شرایط آب و هوایی حاکم بر این استان، بسیاری از اموال اعم از منقول و غیر منقول که از طرق مختلف توقیف، کشف و ضبط یا مصادره می شوند، به جای اینکه به صاحب حق مسترد شود، یا از بین می رود و یا از ارزش اقتصادی ساقط می شوند.



معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خوزستان ادامه داد:‌ بنا بر مراتب و به لحاظ دغدغه فراوان رئیس کل دادگستری، از زمان حضور در این استان و حسب دستور وی، کمیته ای تحت عنوان کمیته ساماندهی اموال در اختیار ولی فقیه و با ریاست وی و ترکیب اعضایی متشکل از قائم مقام و دو تن از معاونان قضایی و معاون آموزش رئیس کل دادگستری، رئیس دادگاه اصل 49، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، مدیر کل سازمان اموال تملیکی استان، سرپرست تعزیرات حکومتی استان، رؤسای گمرکات، بنادر و دریانوردی استان و دادستانی های عمومی و انقلاب شهرستانهای اهواز، آبادان، خرمشهر، ماهشهر، هندیجان و رئیس حوزه قضایی بندر امام خمینی (ره) تشکیل شد که از سال گذشته تاکنون در جلسات متعدد، مصوبات و فعالیت چشمگیری داشته است.



وی تصریح کرد:‌ تشکیل چنین کمیته ای و با حضور این اعضا در کنار یکدیگر، در کشور جمهوری اسلامی ایران به منظور شناسایی، نظارت، ساماندهی و تعیین تکلیف اموال بلاصاحب، رها شده، متروکه، ارث بلاوارث، مجهول المالک، کالای قاچاق بلاصاحب، اموال بابت تخمیس و خروج از ذمه اموال ناشی از اصل 49، کاری نو و جدید است.



محمدی زاده با بیان اینکه این کمیته در یک سال گذشته مصوبات ارزشمندی داشته است، گفت: در خصوص رسیدگی قضایی پیرامون اموال ذکر شده برای همکاران و سایر دست اندرکاران ذی ربط همواره ابهاماتی مطرح بود. در این خصوص آئین نامه ایی در دست تدوین است که با ابلاغ این آئین نامه، کلیه ابهامات مرتفع خواهد شد.



وی ضمن اشاره به ابلاغ تشکیل دایره اموال مجهول المالک و بلاصاحب و ارث بلا وارث در دادسراهای سراسر استان، گفت:‌ همچنین مصوب شد تا کمیته هایی متشکل از نمایندگان دادستان ها، بنادر، گمرکات، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و سازمان اموال تملیکی در شهرستان ها، تشکیل شود تا هرکدام در راستای شناسایی اموال ذکر شده، در حوزه قضایی خود فعالیت مستمر داشته باشند و با شناسایی اموال، به منظور پیشگیری از تخریب و حیف و میل و نیز عدم سوء استفاده، سریعا اقدام مقتضی صورت پذیرد.