100 مسجد اهواز تحت پوشش طرح صالحین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدعلی موسوی جزایری یکشنبه شب در دیدار با طلاب حوزه علمیه مشهد با اشاره به برگزاری طرح صالحین در اهواز اظهار داشت: شجره طیبه طرح صالحین برگرفته از جلساتی بود که سالهای گذشته در مساجد برگزار می شد و امروزه به صورت سازماندهی شده و منسجم از سوی حوزه علمیه خوزستان در مساجد اهواز و شهرستان ها برگزار می شود.

رئیس شورای فرهنگی عمومی خوزستان با بیان اینکه بیش از 100 مسجد اهواز تحت پوشش این طرح هستند، گفت: در این طرح طلاب و روحانیون با آمدن به مسجد و متقبل شدن امورات فرهنگی مساجد اقدام به راه اندازی حلقه های گروهی، جذب گسترده نیرو و اصلاح آنها می کنند به طوری که امروزه بیش از چند صد نفر در هر یک از مساجد اهواز حضور فعال دارند.



آیت الله موسوی جزایری آینده این طرح را درخشان دانست و افزود: افراد بسیجی که در این طرح شرکت می کنند در آینده یا به حوزه و یا به دانشگاه ها می روند و فضای این دانشگاه ها را اصلاح و به سوی اهداف متعالی نظام هدایت می کنند و بهترین مطلب برای اثبات این مسئله حضور 70 درصدی جوانان و نوجوانان در نمازهای جمعه این استان است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود، به طرح معراج اشاره و بیان کرد: این طرح یکی از رویکردهای مناسب و مطلوب برای مقابله با جنگ فرهنگی دشمنان است چرا که طلاب و روحانیان برادر و خواهر با حضور در مدارس اهواز و برگزاری کلاس های نماز جماعت و پرسش و پاسخ، شبهات روز آنها سبب خنثی سازی دسیسه های دشمنان می شود.



آیت الله موسوی جزایری در پایان سخنان خود با بیان اینکه در طرح معراج بیش از 120 طلبه فاضل و کارآمد از برادران و 50 نفر هم از خواهران شرکت دارند، گفت: این طرح در مدارس اهواز برگزار می شود که تا کنون بیش از 150 مدرسه تحت پوشش این طرح قرار گرفته است و خوشبختانه نتایج چشمگیری را هم به دنبال داشته است.