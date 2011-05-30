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۹ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۵۰

تیرماه:

مسابقات قهرمانی وزنه برداری نونهالان کشور در اراک برگزار می شود

مسابقات قهرمانی وزنه برداری نونهالان کشور در اراک برگزار می شود

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت وزنه برداری استان مرکزی از برگزاری مسابقات قهرمانی وزنه برداری نونهالان کشور در اراک خبر داد.

سید محمد راهپیما با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مسابقات قهرمانی وزنه برداری نونهالان کشور در تاریخ 18 تیرماه امسال در با حضور تیمهای شرکت کننده برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این دوره از رقابت ها وزنه برداران برتر کشور در رده سنی 10 تا 13 سال طی دو روز در مجموعه ورزشی شهدای 5 مرداد اراک با یکدیگر به رقابت می پردازند.

راهپیما یادآور شد: تیم وزنه برداری نونهالان استان مرکزی برای حضور موفق در این مسابقات، دور نخست رقابتهای انتخابی خود را با حضور 60 نونهال وزنه بردار برگزار کرد و درمرحله دوم این رقابتها که 26 خرداد ماه جاری برگزار می شود نفرات برتر و شناسایی و به مسابقات کشوری راه خواهند یافت.

کد مطلب 1324032

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