مسابقات قهرمانی وزنه برداری نونهالان کشور در اراک برگزار می شود

سید محمد راهپیما با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مسابقات قهرمانی وزنه برداری نونهالان کشور در تاریخ 18 تیرماه امسال در با حضور تیمهای شرکت کننده برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این دوره از رقابت ها وزنه برداران برتر کشور در رده سنی 10 تا 13 سال طی دو روز در مجموعه ورزشی شهدای 5 مرداد اراک با یکدیگر به رقابت می پردازند.

راهپیما یادآور شد: تیم وزنه برداری نونهالان استان مرکزی برای حضور موفق در این مسابقات، دور نخست رقابتهای انتخابی خود را با حضور 60 نونهال وزنه بردار برگزار کرد و درمرحله دوم این رقابتها که 26 خرداد ماه جاری برگزار می شود نفرات برتر و شناسایی و به مسابقات کشوری راه خواهند یافت.