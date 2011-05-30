رکود سینماهای اردبیل/ صندلیهای 40 ساله پاسخگو نیست

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، در حالی که سینماهای اردبیل از نظر امکانات رفاهی و تجهیزات فنی وضعیت غیر قابل قبولی را سپری می‌کنند، ساخت اولین سینمای پنج بعدی در استان چه به لحاظ موقعیت جغرافیایی و چه به لحاظ حاکمیت فضای موجود در این حوزه سوالات بسیاری را در ذهن شهروندان اردبیلی ایجاد کرده است.

این سینمای مدرن که قرار است در شهر توریستی سرعین احداث شود، طبق قول مسئولان تا پایان تیر ماه سال جاری در مجموعه شهربازی این شهر و با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال و با سرمایه گذاری بخش خصوصی به بهره برداری خواهد رسید.

اما به عقیده بسیاری از شهروندان اردبیلی زمانی که سینماهای اردبیل با امکانات نزدیک به نیم قرن پیش خود پذیرای دائمی شهروندان هستند، چرا باید سرمایه گذاری در این حوزه با نگاه فصلی و گردشگری صورت گیرد؟ آیا تجهیز سینماهای استان نباید در اولویت برنامه های مدیران که نقش راهبردی در سرمایه گذاری دارند، قرار می گرفت؟.

این تناقضات زمانی پر رنگ می شود که عدم حمایت مادی و معنوی از سینما، صدای صاحبان و مدیران سینماهای فعال استان بویژه اردبیل را درآورده و نگاه مسئولان به سینماهای منطقه را نگاه نادرست و تنها نظارتی می دانند.

تعطیلی سینماهای اردبیل

بحران سالنهای سینما در اردبیل به مانند بیشتر شهرهای کشور، زمانی خودنمایی کرد که شهروندان این استان با گذشت زمانی کوتاه شاهد تعطیلی زود هنگام سینماهای جدید و عدم استقبال از سینماهای قدیمی شدند.

هم اکنون از چهار سینمای احداث شده در اردبیل دو سینمای "لاله" و "حافظ" به عنوان دو سینمای جدید الاحداث کاملا تعطیل شده اند و سینما "قدس" و "انقلاب" نیز با نزدیک به نیم قرن سابقه به صورت قطره چکانی حضور فیلم دوستان را بر روی صندلیهای خود تجربه می‌کنند.

به عقیده یکی از شهروندان اردبیلی عدم سرمایه گذاری، سوء مدیریت و بی توجهی مسئولان از جمله عواملی است که مرگ تدریجی سینماهای استان را رقم زده و در زمانی کوتاه سینماهای فعال را به سرنوشت مشابه با سینما "ایران" در مرکز شهر اردبیل که بیش از 15 سال پیش تعطیل شد، دچار خواهد کرد.

سینماهای اردبیل مخاطب گریز است

رامین نظر زاده که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، افزود: سینماهای استان نه در مرکز و نه در شهرستانها از امکانات مناسبی برخوردار نیستند و در حال حاضر نمی‌توانند فضای مساعدی را برای تماشای فیلم فراهم کنند که همین عامل به مخاطب گریزی منتج شده است.

وی عدم تجهیز سینماهای فعال اردبیل به امکانات فنی و صوتی مناسب که کاهش کیفیت فیلم را به دنبال دارد، در کنار سالن نمایش و انتظار نامناسب، عدم پخش همزمان فیلمهای روز، اطلاع رسانی ضعیف در خصوص اکران فیلمها و... را از جمله مشکلات کنونی سینماهای استان برشمرد.

این شهروند اردبیلی اضافه کرد: متأسفانه مشکلات موجود در زمینه فضای اخلاقی سینماها نیز سینما دوستان را خانه نشین کرده بطوریکه بسیاری از سینما دوستان ترجیح می‌دهند به جای تماشای فیلم در سینما نسخه‌ای از آن را به صورت قاچاق تهیه کنند.

نظر زاده تهیه آسان و کم هزینه فیلم در مقایسه با قیمت بلیط سینما را از دیگر عوامل مهم در خصوص رکود سینماهای استان اردبیل عنوان کرد.

سینماهای استان اردبیل نیازمند سرمایه گذاری

مدیر یکی از سینماهای فعال اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری در این بخش برای جلوگیری از مرگ سینماهای اردبیل اظهار داشت: تنها یک سوم اعتبارات در نظر گرفته شده برای احداث سینمای پنج بعدی شهر سرعین کافی است تا سینماهای استان تجهیز و احیا شوند.

بهنام شهبازی با انتقاد از اینکه بخش دولتی کمترین سرمایه گذاری را برای سینما دارد، عنوان کرد: به منظور رفع مشکلات سینمای استان و دمیدن روحی تازه در فضای سینمایی، باید نگرش مسئولان تغییر و به تجهیز امکانات سینماهای استان کمک شود.

وی با بیان اینکه نگاه مسئولان استان به سینما دید صنعتی نیست، اضافه کرد: حتی اخبار و اطلاعات حوزه سینمای استان در رسانه ها یا پوشش داده نمی‌شود یا بسیار کمرنگ است.

مدیر سینما انقلاب اردبیل افزود: هم اکنون به دلیل تجهیزات فنی ضعیف پخش فیلم و استهلاک امکانات رفاهی تنها یک درصد از جمعیت استان اردبیل سینما رو محسوب می‌شوند که در مقایسه با آمارهای جهانی در حد بسیار پایینی است.

وی با تاکید بر قدمت و سابقه دو سینمای انقلاب و قدس در اردبیل ابراز داشت: با وجود تلاشهای صورت گرفته در ارائه خدمات مطلوب برای فیلم دوستان، نبود امکانات لازم باعث شده سینماهای اردبیل امروز بیش از گذشته خلوت باشد که تداوم این روند بی شک در آینده به تعطیلی این سینماها منتج خواهد شد.

شهبازی همچنین با انتقاد از محل احداث سینمای پنج بعدی استان عنوان کرد: این سینما که صرفا با هدف سرگرمی احداث می شود، بهتر بود در اردبیل تاسیس شود، چرا که به خاطر ویژگیهای شهر سرعین به نظر می‌آید این سینما تنها چند ماه از سال را فعالیت کند و از طرفی ساخت آن به ارتقاء فرهنگ سینمایی استان کمک نخواهد کرد.

جذب مخاطب با اکران فیلمهای تولید شده در اردبیل

در عین حال یکی از فیلمسازان اردبیلی از زاویه دیگری به رکود سینماهای استان نگاه می کند و علت اصلی افول سینما را کمبود فیلمهای خوب و ارزشی و حذف اکران فیلم های خارجی با هدف حمایت از تولیدات داخلی می داند.

کریم عظیمی با یادآوری این نکته که زمانی در اردبیل علاقه مندان برای دیدن فیلم مورد نظرشان در مقابل سینماها صفهای طولانی می بستند، تصریح کرد: اگر اطلاع رسانی و تبلیغات خوب در خصوص فیلمهای اکران شده انجام شود، بی شک سینماهای داخلی نیز به مانند سایر سینماهای دنیا خالی نخواهد ماند.

وی با بیان اینکه سینما از خود رونقی ندارد و این مردم هستند که به آن رونق می‌دهند، افزود: شأن و منزلت فیلمهای خوب، ارزشی و معنا گرا در برای عموم مردم شناسانده نشده و هم اکنون به بزرگترین معضل فرهنگی و حوزه سینمای کشور تبدیل شده است.

این کارگردان اردبیلی یادآور شد: بسیار اتفاق افتاده که فیلمی توسط کارگردانان اردبیلی ساخته شده و در رقابتی جهانی نیز مطرح و جوایز متعددی را کسب کرده است، اما شهروندان این استان نه آن را دیده‌اند و نه از ساخت آن اطلاعی دارند.

وی با اشاره به وجود استعدادهای ناب هنری در اردبیل عنوان کرد: همین عوامل باعث شده که بسیاری از استعدادها با از دست دادن انگیزه و یا عدم حمایت لازم به جای رشد و شکوفایی در بی اطلاعی مردم و مسئولان فسیل می‌شوند و از بین می‌روند.

این کارگردان سینما با اشاره به کم توجهی به هنرمندان سینمای اردبیل اضافه کرد: در حال حاضر بسیاری از فیلمسازان این استان در تامین هزینه‌های ساخت فیلم دچار مشکل بوده و نیازمند توجه جدی برنامه ریزان به سینما هستند.

وی خواستار اکران فیلمهای بلند و کوتاه ساخته شده توسط کارگردانان این استان شد و اظهار داشت: می‌توان با برنامه ریزی و نمایش عمومی این فیملها و معرفی آثار فیلمسازان استان، ضمن حمایت روحی و روانی از آنان با تامین بخشی از هزینه ها زمینه رشد فیلمسازی و فرهنگ استفاده از سینما را در اردبیل احیا کرد.

عظیمی همچنین ساخت سینمای پنج بعدی را با تمرکز بر جذب توریسم و بدون توجه به مولفه های سینما عنوان کرد و افزود: این سینماهای مدرن که در سطح کشور نیز راه اندازی شده برای پخش بخشهایی از فیلمهای خاص بویژه فیلمهای اکشن با مدت زمان کم مورد استفاده قرار می گیرد که با ایجاد هیجان برای مخاطب همراه بوده و مقوله‌ای متفاوت از سینما است.

وی با تاکید بر اینکه پخش کامل فیلم در سینماهای پنج بعدی مستلزم هزینه‌های بسیار زیادی است، یادآور شد: چنین طرحهایی صرفا جنبه تبلیغاتی و سرگرمی دارد و در راستای اعتلای سینما برنامه‌های دیگری باید مد نظر مسئولان استان اردبیل باشد.

نگاه مسئولان به سینما؛ نظارت به جای حمایت

اما با وجود عدم رضایت عمومی از وضعیت کمی و کیفی سینماهای اردبیل، مسئولان همچنان به نظارت سطحی و صرف اصرار دارند و تنها در خصوص فیلمهای انتخابی برای اکران تصمیم گیرنده هستند. این در حالی است که توجه تک بعدی به سینماها و عدم پرداخت به مشکلات این حوزه، آینده نامطلوبی را برای سینماهای استان ترسیم خواهد کرد.

در همین حال مسئول امور سینمایی ارشاد اسلامی استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر، تناسب بین تعداد سینماها با تعداد جمعیت را ملاک کارشناسی و بر آورد برای میزان مخاطبان و تعداد سینماها عنوان کرد و گفت: مشکلات سینمای این استان جدا از سینمای کشور نیست.

حمید اسکندری تامین اعتبارات سینماهای استان را متعلق به بخش خصوصی دانست و افزود: تامین اعتبارات در حیطه وظایف اداره ارشاد نیست و مشکلات فعلی ارتباطی به این اداره ندارد و وظیفه این ارگان نظارت بر نحوه عملکرد سینماهای استان است.

وی در پاسخ به این سوال که احداث سینمای پنج بعدی در شهر سرعین چه تاثیری در حوزه سینمای استان خواهد داشت؟ افزود: این سینما در نوع ساختمان، تجهیزات فنی و امکانات رفاهی و تفریحی کاملا متفاوت از سینماهایی است که تا به امروز تجربه کرده‌ایم و کارکردی صرفا سرگرمی دارد.

مسئول امور سینمایی ارشاد اسلامی استان ابراز داشت: لمس حجم فیلم، لمس حرکتهای موجود در فیلم با امکانات مربوط به صندلیهای متحرک، لمس بو و افکتهای صوتی که در طول فیلم پخش خواهد شد، و... باعث درک سه بعدی فیلم و درگیر کردن حواس پنج گانه خواهد شد که این پروژه در جذب گردشگر می تواند موثر باشد.

اسکندری استقبال شهروندان را از این سینما منوط به تعداد تماشاگران ثابت دانست و عنوان کرد: جدای از فصلی بودن شهر سرعین تماشاگران دائمی این سینما می تواند پاسخگوی بسیاری از معادلات سینمای استان باشد.

باید اذعان داشت داستان رکود و مرگ سینماهای استان اردبیل که با توجه، سرمایه گذاری، رفع موانع و مشکلات موجود و... می‌توانست در حد یک فیلم کوتاه باقی بماند، هم اکنون در شرف تبدیل به سریالی است که پایان آن را بی شک مسئولان رقم خواهند زد.

اما فراموش نکنیم که صندلیهای 40 ساله سینماهای اردبیل دیگر رمقی برای هیجان فیلم دوستان ندارند؛ حال چه فیلم بلند باشد و چه فیلم کوتاه.

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گزارش: ونوس بهنود