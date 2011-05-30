20 هزار واگن باری به ناوگان ریلی کشور اضافه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امید هزاره شامگاه یکشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: ظرفیت اسمی تولید انواع واگنهای باری شرکت واگن پارس سالانه هزار و 500 دستگاه است.

وی افزود: سال گذشته 50 دستگاه واگن لبه بلند به ارزش30 میلیارد ریال به سفارش شرکت راه آهن شرقی بنیاد در این کارخانه ساخته و تحویل شد و بر اساس موافقتنامه ای با شرکت فولاد ریل جنوب 25 دستگاه واگن باری آماده تحویل است.

هزاره ادامه داد: قرارداد ساخت واگن های باری برای شرکت فولاد ریل جنوب 100 دستگاه به ارزش یکصد میلیارد ریال است که بر اساس برنامه ریزی انجام شده تا پایان مهر ماه امسال تعهدات قرارداد مذکور کامل می شود.

وی یادآور شد: در حال حاضر 9 هزار کیلومتر خطوط ریلی در کشور موجود است که تا پایان برنامه پنجم این رقم باید به 15 هزار کیلومتر افزایش یابد.