جبار آذین، منتقد به خبرنگار مهر گفت: وقتی بعد از مدت‌ها یک مجموعه طنز پخش شده که خیلی مودبانه، محترمانه و مصلحت‌جویانه سعی کرده وارد حریم خط قرمزهایی شود که خیلی هم خط قرمز نیستند و در اثر حساسیت‌های قشری و اجتماعی ایجاد شده و خیلی هم قانونمند نیست، باید با سعه صدر و با درک درست نگاه کنیم، چرا که این خط قرمزها بیشتر به واسطه سلایق ایجاد شده است.

وی در ادامه افزود: سریالی وارد این عرصه شده و سعی کرده با حفظ ادب به قشرهای مختلف از جمله پزشکان، بیماران، ورزشکاران و حتی صدا و سیما بپردازد و با آنها شوخی کند، بنابراین باید نگاه درستی به این مجموعه داشته باشیم. کسانی که مجموعه "ساختمان پزشکان" را ساختند عوامل حرفه‌ای عرصه طنز هستند و ماحصل کار نویسندگان با تجربه است.

این منتقد خاطرنشان کرد: ما باید قبل از هر چیز نسبت به مقوله طنز، هجو و هزل درک درستی داشته باشیم و علاوه بر آن تفاوت‌ها را بشناسیم و در کنار آن ظرفیت انتقادپذیری‌مان را بالا ببریم تا رشد اجتماعی اتفاق بیفتد. متاسفانه روحیه انتقادپذیری کمرنگ است و باید آن را تقویت کنیم.

آذین ادامه داد: نباید با احساس به یک موضوع نگاه کنیم. مجموعه "ساختمان پزشکان" با نگاه احترام به پزشکان ساخته شده و نگاه مخرب ندارد. وقتی اثری سازنده است، چرا باید مورد نقد منفی قرار داده شود.

وی یادآور شد: معتقدم مسئولان امور فرهنگی در صدا و سیما بهتر است برنامه‌های آموزشی در زمینه بالا بردن روحیه انتقادپذیری تهیه و پخش کنند و این روحیه در جامعه نهادینه شود. در این صورت است که هنرمندان می‌توانند با خیال راحت با ساخت اثری نوآوری داشته باشند.

این منتقد در پایان افزود: در واقع مسئولان امور فرهنگی باید با ساخت برنامه‌های متنوع فرهنگ نقدپذیری را در جامعه جا بیندازند تا همیشه شاهد آثار خوبی باشیم نه اینکه این نوع آثار پراکنده باشند.