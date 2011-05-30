حقوق بشر باید بازنویسی شود

حجت الاسلام "محمدرضا باقرزاده" در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: ما نه تنها نباید در مقابل حقوق بشر غربی منفعل باشیم بلکه مدعی هم هستیم زیرا سقف حقوق بشر غربی کف حقوق بشر اسلامی است.



وی اظهارداشت: اساسا حقوق بشر غربی تعریفی از زندگی انسان و قدرت تدوین و دفاع از حقوق بشر به معنای واقعی را ندارد که بخواهد سردمدار حقوق بشر در دنیا باشد.



رئیس مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم ادامه داد: حقوق بشر باید براساس اسلام بازنویسی شود البته تلاشهایی از ۴۰ سال قبل در مصر برای این کار صورت گرفت و اعلامیه حقوق بشر اسلامی به وجود آمد اما این کافی نیست.



عصر امروز عصر اسلام است



وی تاکیدکرد: عصر امروز عصر اسلام است و باید اسلام برای بشر تشنه به معارف اهل بیت (ع) و خسته از دنیای کنونی بازتعریف شود.



عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی یادآور شد: مدعیان حقوق بشر برای کسانی که متهم به تروریست هستند و حتی هنوز جرمشان ثابت نشده سخت‌ترین مجازات‌ها را در نظر می‌گیرند، گونی بر سرشان می‌کشند و با تحقیر و تهدید آن‌ها را به زندان می‌اندازند.



وی افزود: این در حالیست که همین مجامع بین المللی در مقابل به حمایت از کسانی که در کشورهای اسلامی به همسرانشان خیانت می‌کنند و بنیانهای خانواده را تخریب می‌کنند می‌پردازند.



مجازاتهای اسلامی متناسب با آثاز سوء آن است



باقرزاده با بیان اینکه برای مجازتهایی مانند قطع ید سارق و سنگسار برای زنای محصنه ابتدا باید مبانی و پیش فرضهای آن معلوم شود عنوان کرد: اگر آثار سوء زنا بر بنیان خانواده و آثار شوم ان مشخص شود مجازات آن هم کاملا قابل تبیین است.



دبیر علمی همایش رویکرد متعالی فقه اسلامی به حقوق بشر با بیان اینکه مجازات در اسلام برای قلع و قمع مفاسد و جرم در جامعه و ایجاد امنیت است افزود: ‌‌نهایت حکم برای یک مفسد فی الارض در غرب حبس ابد است؛ آن‌ها که به حقوق بشر اسلامی می‌تازند و حکم اعدام اینگونه مفسدان را خشونت می‌دانند آیا حبس ابد رفتار حیوانی با انسان نیست و هزینه‌های زیادی را برجامعه بار نمی‌کند در حالیکه اسلام سعی می‌کند با کمترین هزینه حکمی را تعیین کند.



بیشترین تکنولوژیهای دزدگیر در کشورهای غربی وجود دارد



وی افزود: در کشورهایی که مجازاتهای جدی ندارند بیشترین تکنولوژیهای دزدگیر وجود دارد و بر روی هر لباس یک دزدگیر قرار داده‌اند آیا قطع ید چند سارق بهتر از اهانت به همه مردم و دزد پنداشتن آن‌ها نیست.



باقرزاده عنوان کرد: آن‌ها بیان می‌کنند که مجازات با کرامت انسانی سازگاری ندارد اما اسلام معتقد است که مجازات چند مجرم و ایجاد امنیت برای جامعه با کرامت انسانی سازگار است زیرا انسان بی‌مسئولیت که در تعریف غرب از حقوق بشر وجود دارد همانند حیوان است.



حیوان؛ تعریف غرب از انسان



وی ادامه داد: اسلامی می‌گوید حیوان چون عقل ندارد مسئولیتی هم ندارد و نمی‌توان او را مجارات کرد و غرب هم این عقیده حقوق بشری را دارد و سقف حقوق بشر غربی کف حقوق بشر اسلامی است.



وی تاکیدکرد: تعریف مجامع و اسناد حقوق بشر از انسان تعریف حیوان است و با نگاه اسلام که کرامت برای انسان قایل است سازگار نیست.