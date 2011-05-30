جزئیات تنظیم بازار ماه مبارک رمضان/ سبد ویژه کالایی برای کارمندان نداریم

هدایت حاتمی در گفتگو با مهر با تشریح جزئیات برنامه‌ها برای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان گفت: بر اساس تجربیات سال‌های گذشته و حساسیت ماه مبارک رمضان امسال به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، رویکرد این است که این ماه را بدون کمبود در تامین مایحتاج مورد نیاز مردم سپری کنیم و بر همین اساس هم برنامه‌ریزی‌ و انجام هماهنگی در تمامی کالاهای مورد نیاز مردم در حال انجام است.

جزئیات برنامه ماه مبارک رمضان

معاون سازمان بازرگانی استان تهران افزود: بر این اساس، هماهنگی‌هایی به عمل آمده است تا خرما، حلیم، آش، زولبیا و بامیه و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در این ماه به صورت کافی و با قیمت مناسب توزیع شود.

وی تصریح کرد: در کنار تامین به موقع و مناسب کالاهای موردنیاز مردم، تلاش داریم تا از طریق حراج‌ها و عرضه مستقیم کالا بتوانیم مایحتاج مردم را تامین کنیم؛ بر این اساس عرضه مستقیم کالا در 15 نقطه از شهر تهران صورت می‌گیرد، ضمن اینکه نمایشگاههایی نیز ویژه ماه رمضان در میادین میوه و تره‌بار برگزار خواهد شد تا روزه‌داران بتوانند به راحتی کالاها را خریداری کنند.

به گفته حاتمی، هماهنگی‌هایی نیز با فروشگاههای زنجیره‌ای به عمل آمده تا کالاهای مورد نیاز مردم در این ماه را با قیمتهای مناسب عرضه کنند، در این میان میزان تخفیف‌های اعمال شده بر روی این کالاها 5 تا 6 درصد در نظر گرفته شده که پیش‌بینی می‌شود سطح تخفیف با همکاری تولیدکنندگان بالاتر رود.

حاتمی از نظارت دقیق بر عرضه کالا در بازار در ماه مبارک رمضان خبرداد و اظهار داشت: از جمله مواردی که با حساسیت بیشتری بر روی آن نظارت انجام خواهیم داد، نان خواهد بود، چراکه با توجه به آزادسازی نرخ نان، ضرورت دارد تا این کالا مورد نظارت دقیق قرار گیرد تا اجحافی در حق مصرف‌کنندگان با توجه به بالارفتن تقاضا صورت نگیرد.

وی افزود: البته در کنار این طرح نظارتی ویژه‌ای نیز برای نظارت بر تمامی کالاها در نظر گرفته شده است، البته تجار و عرضه‌کنندگان کالا اخلاق تجاری را رعایت خواهند کرد.

نیاز به سبد کارمندی نیست

به اعتقاد حاتمی هم اکنون بازار سازوکار مناسب خود را دارد و به نظر نمی‌رسد نیاز به بر هم زدن این تعادل باشد، این درحالی است که ارایه سبد کالای کارمندی هم اکنون محلی از اعراب ندارد.

وی اظهار داشت: خوشبختانه هم اکنون بازار در حالت تعادل قرار دارد و نوسان خاصی در آن مشاهده نمی‌شود، این درحالی است که در سال گذشته اتفاق بزرگی در اقتصاد ایران رخ داده است.

حاتمی ادامه داد: در این میان یکی از بخش های مهم اقتصادی، مصرف و تقاضاکنندگان هستند که با درایت خود، زمینه اجرای هرچه بهتر قانون را فراهم کرده‌اند، البته در این میان تولیدکنندگان نیز نهایت همکاری را با دولت داشتند.

معاون سازمان بازرگانی استان تهران با تاکید بر اینکه تولید نباید به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مورد غفلت واقع شود، چراکه نمی‌توان منکر اثرات قانون بر تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان شد، البته به دنبال اصلاح قیمت‌ها، نباید اجازه شکل‌گیری افزایش قیمت‌های بی‌رویه را داد.

وی اظهار داشت: اگر دولت با افزایش قیمت‌ها به دلیل بالا رفتن نرخ های جهانی موافقت نمی‌کرد، به طور قطع علاوه بر رونق واردات کالا، اشتغال و تولید نیز آسیب می‌دید، بنابراین باید در کنار حمایت از مصرف‌کنندگان و مردم، حمایت از تولید نیز صورت گیرد.

به اعتقاد حاتمی، هم اکنون بازار التهاب خاصی ندارد و دولت هم با تشکل ها و انجمن‌ها در حال مذاکره است تا بتوان اثر افزایش قیمتهای جهانی در تولیدات داخلی را مدیریت کرد.چراکه قیمت عامل تعیین‌کننده است و به طرف عرضه و طرف تقاضا سیگنال می‌دهد که خرید و فروش‌ها را کنترل کنند.

وی گفت: وزارت بازرگانی تمام تلاش خود را به این امر معطوف کرده که از محل تولیدات داخلی مایحتاج مورد نیاز مردم را به نحو شایسته تامین کند؛ به خصوص مواد غذایی و بهداشتی که دو نیاز اساسی مردم هستند باید به موقع و با قیمت مناسب تامین شود.

حاتمی با اشاره به ورود برنج داخلی به کشور در هفته‌های آینده تصریح کرد: برنج به وفور در بازار وجود دارد و با ورود برنج های تولید داخلی، قیمت فروکش خواهد کرد.

وی اظهار داشت: در این میان استراتژی دولت این است که با تمام قوا در برابر تخلفات بایستد و حتی اگر برندهای معروف نیز تخلف کردند، جلوی آنها بایستد و با آنها برخورد کند.

حاتمی تاکید کرد: با هرگونه افزایش خودسرانه قیمتها برخورد خواهد شد، البته ما به صورت روزانه بازار را رصد کرده و به گزارشات مردمی نیز توجه داریم و اجازه نخواهیم داد متخلفان از بازار سوءاستفاده داشته باشند.

معاون سازمان بازرگانی استان تهران افزود: ذخایر کالایی هم اکنون در انبارها موجود است و کم کم با توجه به نیاز بازار در حال توزیع است و به مناسبت‌های مختلف در شبکه توزیع قرار می‌گیرد.