214 میلیارد ریال در بخش معدن استان قزوین سرمایه گذاری شد

محمد باقر علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهراظهارداشت: در بخش معدن استان قزوین با داشتن 145 معدن فعال زمینه

اشتغال یک هزار و 104 نفر فراهم شده که در این معادن 214 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

وی افزود: سهم استان قزوین در سرمایه ‌گذاری حوزه صنعت و معدن در کشور 5.2 درصد است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان قزوین با بیان قابلتها و ظرفیتهای صنعتی استان گفت: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی هوا و فضا در آبیک، شهرک صنعتی ایران خودرو در منطقه ویژه اقتصادی تاکستان، احداث شهرک خصوصی شهر آلومینیوم پویا، مدیریت و نظارت بر طرح‌های آمایش صنعت و معدن، احداث شهرک سرمایه ‌گذاری خارجی و تکمیل طرح توسعه شهرک صنعتی کاسپین از برنامه‌های کلان صنعت استان قزوین در سالهای آینده است.

وی تصریح کرد: در سال‌های اخیر زیرساخت‌های خوبی در حوزه صنعت و معدن استان ایجاد شده و آمادگی برای جذب سرمایه ‌گذار جدید در استان قزوین هم وجود دارد.



