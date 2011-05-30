رهبر معظم انقلاب اسلامی: رسوخ دادن تفکرات الحادی و تضعیف اقتصاد سناریوی دشمنان اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، صبح امروز در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تشریح سناریوی سلطه گران برای «تضعیف اقتصاد ایران، ایجاد اختلاف میان مسؤولان و کمرنگ کردن اعتقادات و احساسات اسلامی» بر ضرورت هم افزایی و مدارای متقابل مجلس و دولت و فصل الخطاب بودن قانون تأکید کردند.

رهبر انقلاب اسلامی با تشکر صمیمانه از مواضع صریح، قاطع و افتخارآمیز مجلس در قبال زیاده خواهی امریکا و سلطه گران، فهم دقیق و روشن ملت بزرگوار ایران را درباره جناح بندیهای جهانی و اهداف نظام سلطه، از تفضلات الهی دانستند و خاطرنشان کردند: هدف اصلی تبلیغات همه جانبه نظام استبداد بین الملل، غبارآلود کردن فضا و مانع تراشی در روند آگاهی و بصیرت ملتهاست اما ملت ایران هر روز بر فهم و بصیرت خود افزوده است.

حضرت آیت الله خامنه ای، استمرار مواضع مستحکم مجلس و دولت را در مقابل دشمنان اسلام و ایران ضروری خواندند و افزودند: چالش میان انقلاب اسلامی و استکبار، تا هنگام ناامید شدن مستکبران از ضربه زدن به انقلاب ادامه خواهد داشت که البته به حول و قوه الهی و در پرتو ایستادگی ملت و نظام، موقعیت جمهوری اسلامی در این رویارویی در طول زمان، تقویت و موقعیت دشمن ضعیف تر شده است.

ایشان، پیش بینی و خواندن سناریوی سلطه گران و برنامه ریزی و اقدام صحیح در قبال آن را، موجب شکست حتمی دشمنان دانستند و در تشریح اهداف سناریوی کنونی استکبار افزودند: دشمن آشکارا، بر مسائل اقتصادی تمرکز کرده تا پایه اقتصادی ایران را فلج و مردم را نومید کند و این جهت گیری علنی دشمن، به مجلس، دولت و همه مسؤولان در بخشهای مختلف گوشزد می کند که در سالی که به همین علت سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده، باید در کدام عرصه تمرکز و تلاش کنند.

حضرت آیت الله خامنه ای ایجاد اختلاف میان دستگاههای مدیریت کننده کشور را دومین هدف واضح نظام سلطه دانستند و تأکید کردند: آحاد مسؤولان باید بیدار باشند و نگذارند اختلاف نظر و تفاوت سلیقه، به چالش و درگیری منجر شود.

رهبر انقلاب اسلامی در همین زمینه به فتنه سال 88 اشاره کردند و افزودند: حتی اگر با نگاه خوشبینانه به آن ماجرا نگاه کنیم، گناه بزرگ و غیرقابل اغماض فتنه گران این است که شبهه و خدشه ذهنی خود را به چالشی در مقابل نظام تبدیل کردند و به نظام و کشور ضربه زدند.

حضرت آیت الله خامنه ای پرهیز از اختلاف را «وظیفه ای ملی در دفاع از اسلام و انقلاب و ایران» دانستند و خاطرنشان کردند: جناحهای مختلف مجلس، فراتر از گرایشها و سلایق خود، سهم خود را در مقابله با هدف بسیار زشت دشمن برای ایجاد اختلاف در کشور ادا کنند.

رهبر انقلاب اسلامی، کمرنگ کردن اعتقادات و احساسات اسلامی و رسوخ دادن تفکرات الحادی و شبه الحادی در میان ملت ایران و ملتهای مسلمان را سومین هدف سناریوی دشمنان اسلام در شرایط کنونی برشمردند.

ایشان در همین زمینه به تبلیغات بسیار گسترده نظام رسانه ای غرب برای تأثیرگذاری در افکار جوانان مصر و تونس و دیگر کشورهای منطقه اشاره کردند و افزودند: ترویج انواع فساد و ایجاد تردید در عقاید دینی، هدف مشخص سناریوی جامع نظام سلطه در قبال ایران و حرکت بیداری اسلامی در منطقه است.

رهبر انقلاب اسلامی در تبیین چگونگی مقابله با این سناریو تأکید کردند: بدون تردید نظام اسلامی با مایه های فلسفی و عقیدتی قوی و نیروهای انسانی علاقه مند و کارآمد، کفایت مقابله با این سناریوی چند بَعدی را داراست به شرط اینکه دو نکته را مد نظر داشته باشیم.

حضرت آیت الله خامنه ای، پرهیز از غفلت و غرور را دو نکته ضروری برای پیروزی در مقابله هجوم برنامه ریزی شده دشمنان خواندند و افزودند: اگر با غفلت از کارهای اصلی به مسائل حاشیه ای سرگرم شویم و یا مغرورانه، دشمن را کوچک و بیچاره فرض کنیم، شکست در مقابل دشمن، خطری واقعی است.

ایشان،290 نماینده مجلس، آحاد مسؤولان دولتی و قضایی و همه مردم را به هوشیاری کامل در این عرصه فراخواندند و خاطرنشان کردند: هرکس در هر جا مسؤولیتی دارد باید خود را در میدان بزرگ رویارویی ملت ایران با دشمنان اسلام و انقلاب ببیند و با این نگاه وظایف خود را انجام دهد.

حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین اهمیت هوشیاری در مقابل طرحهای پنهان و آشکار نظام سلطه، افزودند: به تعبیر امام راحل عظیم الشأن، هر کاری که باعث حرکت در چارچوب مورد نظر دشمن بشود و به کشور و ملت ضربه بزند، جزو گناهان بزرگی است که خداوند از آنها نمی گذرد زیرا توبه از این گونه کارها و جبران ضربه ای که اینگونه غفلتها و اقدامات به ملت وارد می کند، عملاً امکان پذیر نیست.

حضرت آیت الله خامنه ای به مسؤولان خاطرنشان کردند: پروردگار، بار امانت سنگینی را بر دوش ما گذاشته است که باید آن را مقتدرانه و در اوج امانت داری به مقصد برسانیم.

ایشان کمین دشمن برای ضربه زدن به ملت ایران را واقعیتی طبیعی خواندند و افزودند: هرکس در میدان نبرد، درصدد ضربه زدن به حریف است و سلطه گران حتی در پشت سخنان نرم خود، خنجر آخته ای پنهان کرده اند و منتظر فرصت مناسب و غفلت ملت و مسؤولان ایران هستند تا این خنجر را در جگر ملت فرو کنند بنابراین باید هوشیاری و بیداری موجود را حفظ و تقویت کرد.

رهبر انقلاب اسلامی تقوای جمعی را به موازات تقوای فردی، کاملاً ضروری دانستند و افزودند: مجموعه ها و جمع ها و جریانها، علاوه بر تقوای فردی اعضای خود، باید در نگاه کلان از تقوای جمعی نیز برخوردار باشند چرا که در غیر این صورت، افراد متقی حاضر در این جریانها نیز، به علت خطای عمومی جمع، به انحراف و خطا می افتند.

ایشان با ذکر مثالی در این زمینه افزودند: جریانی که اوایل انقلاب به جریان چپ مشهور بود و شعارهای خوبی می داد با وجود داشتن آدمهای با تقوا، از مراقبت و تقوای جمعی غافل شد و کار به جایی رسید که «فتنه گران ضد امام حسین (ع) و ضد اسلام و امام»، به آنها تکیه کردند که این واقعیت نشان می دهد غفلت از تقوای جمعی، خطری بسیار بزرگ است.

حضرت آیت الله خامنه ای طرح مجلس برای خود نظارتی را از مصادیق تقوای جمعی برشمردند و افزودند: البته در گوشه و کنار کسانی گفتند که این طرح با آزادی نمایندگان مخالف است اما واقعیت این نیست و فلسفه این طرح نظارت بر کژرفتاری احتمالی برخی نمایندگان است تا این نهاد قانونی و اساسی که امام بر جایگاه رفیع آن تأکید داشتند به علت رفتار برخی نمایندگان، بدنام نشود.

ایشان به نمایندگان مجلس توصیه کردند: طرح خودنظارتی را به گونه ای تنظیم کنید که رودربایستی و بده بستان موجب کم اثر شدن آن نشود.

ایشان با اشاره به جریانهای مختلف موجود در مجلس افزودند: هیچ اصراری بر یکی شدن این جریانها نیست چرا که اختلاف فکر و سلیقه سیاسی، امری طبیعی است اما این جریانها باید مراقب باشند که اختلاف سلیقه را به کشمکش و چالش تبدیل نکنند و در میان مباحث خود، امریکا، اسرائیل و دشمنان اسلام و امام را به فراموشی نسپارند.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه امسال سال آخر نمایندگی نمایندگان مجلس هشتم است تأکید کردند: مراقب باشید فعالیت نمایندگان مجلس به خاطر انتخابات اسفند سال جاری دچار رکود و وقفه نشود و تلاش برای ادامه حضور در مجلس بعدی، اجرای وظایف نمایندگان را مورد خدشه قرار ندهد.

حضرت آیت الله خامنه ای در همین زمینه نزدیک شدن به صاحبان قدرت و ثروت را خطری بسیار بزرگ دانستند و افزودند: اگر کسی بخاطر تأمین نمایندگی در مجلس بعدی، به صاحبان ثروت و قدرت نزدیک شود، خدا از این کار بسیار زشت نمی گذرد و انتقام الهی، حتماً بر سرنوشت او اثر خواهد گذاشت، ضمن اینکه این گونه کارها بر جامعه هم اثر منفی می گذارد.

هم افزایی با قوه مجریه توصیه مشخص دیگری بود که رهبر انقلاب اسلامی، خطاب به نمایندگان مجلس بیان کردند.

رهبر انقلاب اسلامی، در این زمینه قانون را فصل الخطاب دانستند اما افزودند: می توان با حفظ استقلال کامل مجلس، به گرایشها و روشهای دولت توجه و به گونه ای قانونگذاری کرد که اجرای قانون برای دولت آسان و تسهیل شود.

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: البته هنگامی که قانون به تصویب رسید دولت هم باید با همه توان و بدون بهانه گیری، براساس آن عمل کند.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: شاکله قوه مجریه، خوب و مطلوب است و دولت مشغول کار و تلاش است و مجلس و دولت باید به یکدیگر کمک کنند.

رهبر انقلاب اسلامی، سازگاری و مدارا و همراهی متقابل دولت و مجلس را امری پسندیده دانستند و افزودند: سازگاری با دشمن خوب نیست اما رفق و مدارا در درون کشور و در روابط مجلس با دولت، ضروری و لازم است.

ایشان با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس نهم در اسفند سال جاری، انتخابات را شاخص و پرچم نظام خواندند و افزودند: با وجود همه تلاشها و فضاسازیها، همه انتخابات در نظام اسلامی، بدون تأخیر انجام شده که این واقعیت نشان دهنده اهمیت انتخابات برای نظام اسلامی است.

حضرت آیت الله خامنه ای ، برگزاری سی انتخابات در سه دهه اخیر را پرچم افتخار نظام و نشانه مردم سالاری جاری در کشور برشمردند و خاطرنشان کردند: با وجود همه بداخلاقی ها و ادعاها، انتخابات در دوره های مختلف، خوب، روشن و شفاف برگزار شده و هیچکس نتوانسته است ادعایی را برخلاف این واقعیت، اثبات کند.

رهبر انقلاب اسلامی مسؤولان سه قوا را به نگه داشتن احترام انتخابات توصیه مؤکد کردند و افزودند: هیچ کس نباید به هیچ نحوی در انتخابات دخالت کند تا انتخابات براساس روال قانونی انجام و مجلس بر اساس تشخیص و انتخاب مردم تشکیل شود.

در ابتدای این دیدار که در سالروز افتتاح اولین دوره مجلس در نظام جمهوری اسلامی برگزار شد آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد مجلس هشتم در سه سال اخیر 238 قانون تصویب و 42 گزارش نظارتی درباره عملکرد دستگاهها و مسائل مهم کشور تهیه کرده است.

رئیس مجلس با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای تحقق سیستماتیک بعد نظارتی مجلس افزود: بیش از 4800 شکایت به کمیسیون اصل نود واصل شده که بررسی شده یا در حال بررسی است.

لاریجانی افزود: مجلس در جهت صیانت از حقوق ملت بر اجرای صحیح قوانین مصر است.

رئیس مجلس با اشاره به تشکیل کمیسیونهای خاص درباره اصل 44، طرح تحول اقتصادی و جهاد اقتصادی گفت: نمایندگان مجلس تلاش می کنند با پرهیز از حاشیه های سیاسی، تلاشهای خود را بر نیازهای اساسی کشور متمرکز کنند و با تعامل منطقی و قانونی با دیگر قوا، وظایف خود را تحت رهنمودهای رهبر معظم انقلاب به انجام برسانند.

رئیس مجلس با اشاره به فضای باز اظهار نظر نمایندگان درباره همه مسائل کشور تأکید کرد: نمایندگان ملت با موضع گیری قاطع در مقابل نظام سلطه بویژه زیاده خواهی های امریکا، از اسلام و انقلاب دفاع می کنند.