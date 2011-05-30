اینتر قهرمان جام حذفی فوتبال ایتالیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اینتر یکشنبه شب در دیدار نهایی جام حذفی فوتبال ایتالیا با نتیجه 3 بر یک مقابل پالرمو در ورزشگاه المپیک شهر رم به پیروزی رسید.

ساموئل اتوئو دو بار در دقایق 26 و 76 و دیه گو میلیتو (90) گل‌های اینتر را در این دیدار به ثمر رساندند. ازکوییل مونوز نیز در دقیقه 88 تک گل پالرمو را وارد دروازه اینتر کرد.

اینتر در ماه دسامبر با مربیگری رافائل بنیتز موفق شده بود به عنوان قهرمانی جام باشگاه های جهان دست پیدا کند. لئوناردو، سرمربی حال حاضر این تیم در پایان دیدار مقابل پالرمو اظهار داشت: نتایجی که ما کسب کردیم بسیار راضی کننده است. بردن دو جام در پایان فصل، رویایی است.

دلیو روسی، مربی تیم فوتبال پالرمو هم در پایان این دیدار اظهار داشت: تیم اینتر از تجربه بیشتری برخوردار بود و موفق شد در نهایت بازی را با برتری پشت سر بگذارد.