فدایی مطرح کرد: انگلیس و اسرائیل در جریان تحولات اخیر منطقه آمریکا را فریب دادند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فدایی در نشست دبیران استانی جمعیت ایثارگران در خصوص نقش انگلیس در حوادث اخیر منطقه گفت: انگلیسی‌ ها و صهیونیستها عملاً آمریکایی‌ها را فریب دادند و در حال اداره دولتها در کشورهای منطقه هستند.

فدایی ادامه داد: اطلاعات انگلیسی‌ها نسبت به کشورهای اسلامی از بعضی از حکام این کشورها بیشتر است و اگر در حال حاضر وارد سیستم‌های انگلیسی شوید، می‌بینید اطلاعات آنها از کشورهای اسلامی از بسیاری از مسئولان ما بیشتر است.

نائب رئیس کمیسیون اصل نود اظهار داشت: انگلیسی‌ها هفت هزار موضوع برای دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاهی در کشور خود در خصوص تحلیل مسایل داخلی ایران سفارش داده‌اند.

دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی تاکید کرد: انگلیسی‌ها بیش از 200 سال در کشورهای اسلامی و ایران نیرو داشته و کار اطلاعاتی و پژوهشی انجام داده‌اند و اطلاعات بسیار گسترده‌ای نسبت به مسلمانان دارند، آنها در این مدت با کانون‌های قدرت درون کشورهای اسلامی ارتباط برقرار کرده‌اند و اثرگذار هستند.

وی خاطرنشان کرد: در اروپا یکی از کشورهای شاخص انگلیس است که در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی خود ندای حقوق بشر و مخالفت با دیکتاتوری و موضوع دفاع از مردمسالاری سر می دهد و متاسفانه بسیاری از روشنفکران و جوانان و دانشگاهیان ما از این تبلیغات متاثر هستند.

نماینده مردم تهران ادامه داد: انگلیس اساساً قانون اساسی ندارد و ملکه انگلیس اختیاراتی بالاتر از حدود معمول قانونی دارد، بیش از 15 کشور به صورت مستقیم توسط ملکه انگلیس اداره می‌شوند و دستور حضور نظامی انگلیس در عراق و افغانستان و بسیاری از کشورهای دیگر با امضای ملکه انگلیس انجام می‌پذیرد اما هیچکدام از این موضوعات به هیچوجه در صحنه بین‌المللی مطرح نمی‌شود.

فدایی به دیگر نقش آفرینی‌های انگلیس اشاره و تاکید کرد: آل سعود و خلیفه را انگلیس به مسلمانان تحمیل کرد، این کشور با تمام ویژگی‌های تمامیت خواهی و دیکتاتوری و بعضی از رفتارهای قرون وسطایی که در درون حاکمان خود دارد به طرز خنده‌آوری طرفدار حقوق بشر و دموکراسی می‌شوند و ولایت فقیه که مبتنی بر اندیشه‌های الهی و ولایت الهی خط انبیا شکل گرفته است مورد اتهام این کشورها قرار می گیرد.

نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: معتقدم حضور آ‌مریکا در منطقه و بسیاری از موضع‌گیری‌های این کشور در منطقه متاثر از انگلیسی‌ها و رژیم صهیونیستی است و عملاً این دو از آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی سوء استفاده می کنند و از آنها در جهت پیشبرد اهداف خود بهره می گیرند.

دبیرکل جمعیت ایثارگران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اتفاقات اخیر منطقه قطعا متاثر از انقلاب اسلامی است گفت: اگر واقعه جنگ رژیم صهیونیستی علیه حزب‌الله و مقاومت 33 روزه آثاری در همه کشورهای جهان داشت هیچکس نمی‌تواند منکر شود که این اتفاق متاثر از انقلاب اسلامی بوده است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی الگوی نیروی مقاومت حزب الله است و دوست و دشمن به این موضوع اذعان دارند تصریح کرد: جنبش حماس در فلسطین نیز از انقلاب اسلامی تاثیر گرفته و به این جمع بندی رسیده است که نمی‌تواند راهی جز مسیر مقاومت را طی کند و راه نجات مسلمانان و فلسطین توسعه فرهنگ پایداری و مقاومت است .

فدایی گفت: این تاثیرگزاری انقلاب اسلامی در بین همه مسلمانان ظهور واقعی پیدا کرده است و معتقدم که این بیداری یک جنبش اجتماعی عظیم در جهان اسلام است.