به گزارش خبرنگار مهر ، رقابتهای تکواندو انتخابی المپیک در شش مرحله برگزار خواهد شد که مرحله اول آن به صورت جهانی است و همه کشورها می توانند دو نماینده در بخش مردان و دو نماینده در بخش بانوان را از چهار وزن المپیکی انتخاب و به این مسابقات اعزام کنند.

پنج مرحله بعدی به صورت قاره ای برگزار می شود و هر تکواندوکاری که موفق به کسب شهمیه در مرحله جهانی نشود می‌تواند شانس خود را در مسابقات قاره ای آزمایش کند.

اما مرحله اول که مسابقات به صورت جهانی برگزار می شود تکواندوکاران به مدت چهار روز به رقابت خواهند پرداخت. آخرین مهلت ثبت نام تیم ها در محل برگزاری مسابقات و دریافت ID کارت ششم تیرماه می باشد. هفتم تیرماه از ساعت 14 به وقت محلی قرعه کشی مسابقات انجام می شود.

مسابقات از روز پنجشنبه نهم تیرماه آغاز خواهد شد که تکواندوکاران دو وزن 58- کیلوگرم مردان و 67- کیلوگرم بانوان برگزار می شود. جمعه دهم تیرماه تکواندوکاران دو وزن 68- کلوگرم مردان و 67+ کیلوگرم بانوان به مصاف هم خواهند رفت که نماینده ایران در بخش مردان محمد باقری معتمد خواهد بود.

در سومین روز این رقابتها شنبه 11 تیرماه یوسف کرمی در وزن 80- کیلوگرم به دیدار رقبای خود می رود. در بخش بانوان نیز تکواندوکاران وزن 49- کیلوگرم به رقابت خواهند پرداخت. 12 تیرماه و در روز پایانی رقابتهای دو وزن 80+ کیلوگرم و 57- کیلوگرم برگزار می شود.

فدراسیون تکواندو در بخش مردان دو نماینده خود را معرفی کرده ولی در بخش بانوان تا کنون دو نماینده ایران معرفی نشده است.