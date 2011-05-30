گلنک کارخانه تولید محصولات سلولزی در سنندج بر زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه با حضور استاندار کردستان و جمعی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی کلنگ احداث کارخانه تولید محصولات سلولزی که توسط بخش خصوصی ایجاد و راه اندازی می شود، بر زمین زده شد.

این شرکت تولیدی و صنعتی با سرمایه گذاری بیش از 100 میلیارد تومان و توسط یدالله روزچنگ و با اشتغالزایی بالغ بر 600 نفر در فاز اول آن در سنندج احداث می شود.

این واحد تولیدی در صورت بهره برداری توانایی تولید و عرضه محصولات بهداشتی کاغذی، پوشک و کاغذ تیشو از خمیر کاغذ را با ظرفیت بیش از 44 هزار تن در سال دارد و قرار شده است که در کمتر از یک سال عملیات اجرایی آن انجام و در خردادماه سال 91 به مرحله بهره برداری برسد.

کارخانه سلولزی سنندج در زمینی به مساحد 60 هزار متر مربع و با زیربنای 37 هزار و 400 مترمربع احداث و راه اندازی می شود.

قرار است که 80 درصد از اعتبارات مورد نیاز برای اجرایی کردن این طرح به صورت ریالی و ارزی از سوی بانک های ملت و تجارت در قالب تسهیلات تامین و در اختیار سرمایه گذار قرار گیرد.