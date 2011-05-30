تولید کنستانتره در کرمان افزایش می یابد

محمد عابدی نژاد در گفتگو با مهر اظهار داشت: طی 30 سال گذشته میزان تولید کنستانتره در استان کرمان 5.6 میلیون تن بوده است که امسال این میزان با بهره برداری از پروژه های تولید کنستانتره به رشد 100 درصد می رسد.

عابدی نژاد گفت: سه کارخانه عظیم کنستانتره آهن در شهرستان های زرند و سیرجان که هر کدام دو میلیون تن ظرفیت دارند به بهره برداری می رسد.

وی اظهار داشت: با بهره برداری از طرح های بزرگ صنعتی و معدنی شاهد جهش چهل ساله در بخش صنعت و معدن خواهیم بود.

این مسئول همچنین از راه اندازی واحد کک سازی غیر دولتی با ظرفیت 800 هزار تن تولید کک زغال متالوژی در شهرستان زرند تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: این اولین بار است که یک واحد کک سازی با سرمایه گذاری بخش خصوصی راه اندازی می شود.

رئیس ستاد هماهنگی صنایع و معادن استان کرمان با اشاره اینکه تا پایان سال جاری اولین واحد لیچینگ تولید مس کاتد با ظرفیت پنج هزار تن تولید در سال، به بهره برداری می رسد، اظهار داشت: با راه اندازی واحد لیچینگ در معدن مس میدوک درسال آینده ظرفیت تولید کاتد در استان افزایش پیدا می کند.

وی بیان داشت: بهره برداری از فاز اول فولاد شهرستان بافت با ظرفیت تولید 800 هزار تن تولید آهن اسفنجی به روش احیای مستقیم تحولی عظیم در راستای توسعه صنعت و جهش اقتصادی استان است.

عابدی نژاد تصریح کرد: علاوه بر اقدامات جاری که در بخش صنعت و معدن صورت می پذیرد، اولویت کاری در بهره برداری از هفت طرح بزرگ صنعتی با سرمایه گذاری بالغ بر 840 میلیارد تومان و اشتغالزایی مستقیم دو هزار نفر است.

وی تاکید کرد: با بهره برداری از این طرح ها تا پایان سال جاری به اعتقاد بسیاری از کارشناسان استان کرمان دفعتا جهش 40 ساله ای را در بخش صنعت و معدن تجربه خواهد کرد.

عابدی نژاد گفت: روند سرمایه گذاری در صنایع مادر به دلیل سرمایه بر بودن آن بسیار کند است و به ندرت در کشور اتفاق می افتد.

وی گفت: با برنامه ریزی های انجام شده در سال جهاد اقتصادی استان کرمان در آستانه انقلاب صنعتی و جهش اقتصادی قرار می گیرد.