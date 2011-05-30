رشد اعتبارات ورزش کارگری / از هم گسیختگی ورزش کشور بی سابقه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح احداث استخر سرپوشیده کارگران شهرستان اردکان اظهار داشت: امیدواریم با معرفی فردی کاردان و مقبول نزد جامعه ورزشی کشور به عنوان وزیر، بلاتکلیفی و از هم‌ گسیختگی بی ‌سابقه ورزش کشور سامان یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: اعتبار در نظر گرفته شده برای فصل تربیت ‌بدنی در لایحه بودجه سال 1390 که شامل سازمان تربیت‌ بدنی، وزارتخانه‌ های کار، بهداشت، علوم، آموزش و پرورش و مسکن است با رشد 18 درصدی نسبت به سال گذشته به مبلغ 930 میلیارد تومان رسیده است است.

اعتبارات ادارات تربیت بدنی استانها 17.5 درصد افزایش یافت

تابش همچنین از افزایش 17.5 درصدی اعتبارات ادارات کل تربیت ‌بدنی استانها خبر داد و یادآور شد: این امر اقدام مثبتی در راستای تمرکززدایی و توجه به استانهاست.

وی افزود: با توجه به قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان، دولت نباید اعتبارات این دو سازمان را همانند قبل به صورت جداگانه تقدیم مجلس می‌ کرد که البته این موضوع در کمیسیون فرهنگی مجلس و متعاقب آن کمیسیون تلفیق و صحن مجلس، اصلاح شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اعتبارات ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی در مجموع مبلغ 49 میلیارد تومان است و نسبت به سال گذشته از رشد 17 درصدی برخوردار است.

بیش از 47 میلیارد تومان از اعتبارات ورزشی به نگهداری اماکن ورزشی اختصاص یافت

تابش یادآور شد: از این اعتبار 47.8 میلیارد تومان صرف احداث و نگهداری اماکن و فضاهای ورزشی مجموعه‌های کارگری خواهد شد و 1.2 میلیارد تومان باقیمانده نیز برای گسترش ورزش همگانی اختصاص یافته که اعتبار این بخش نسبت به سال گذشته از رشد 260 درصدی برخوردار است.

استخر سرپوشیده کارگران اردکان در سفر دور دوم هیئت دولت به استان یزد با اعتبار یک میلیارد و 200میلیون تومان مورد تصویب قرار گرفت.

این استخر دارای بیش از دو هزار مترمربع مساحت و شامل استخر، سونای خشک و بخار، جکوزی، حوضچه آب سرد و قسمت اداری و خدماتی است که در مجموعه ورزشی کارگران اردکان شروع به ساخت شده است.