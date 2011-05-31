به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال لیگ برتر و دسته اول باشگاههای کشور سال 89 در شرایطی آغاز شد که به ترتیب پرداخت ورودیه 25 و 15 میلیون تومانی شرط پذیرش تیمهای شرکت کننده در این رقابتها بود. البته کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال هیچ اجباری مبنی بر پرداخت مبلغ ورودیه پیش از آغاز مسابقات نداشت اما همین مسئله موجب شد پرداخت حق ورود به مسابقات از طرف برخی تیمها تا پایان دیدارها به تاخیر بیفتد.
مسابقات بسکتبال لیگ برتر دوشنبه گذشته پس از برگزاری پنج دیدار در مرحله فینال با قهرمانی مهرام به پایان رسید. چند روز پیش از آن هم رقابتهای لیگ دسته اول به کار خود خاتمه داده بود. با این حال هستند تیمهایی که هنوز ورودیه خود را بابت حضوری که در این رقابتها داشتند، پرداخت نکردهاند.
به همین دلیل کمیته مسابقات فدراسیون از حالا شرط و شروط را برای رقابتهای سال جاری در نظر گرفته تا با چنین مشکلاتی مواجه نشود. این در حالی است که هنوز خیلی از برنامهها در مورد این رقابتها نهایی نشده اما رئیس کمیته مسابقات بر اعمال این شرط و شروط در هر شرایطی تاکید دارد.
حسن نوربخش، رئیس کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تیمهای بدهکار به فدراسیون بسکتبال گفت: دو تیم لیگ برتری هنوز ورودیه لیگ 89 را پرداخت نکردهاند. تیمهای شاهرود و همدان هم یک ریال بابت حضور در مسابقات دسته اول پرداخت نکردهاند!
وی با یادآوری اینکه ورودیه مسابقات دسته دوم تنها 5 میلیون تومان بود، یادآور شد: با این حال تیم اسدآباد هنوز یک ریال از ورودیه را پرداخت نکرده است. ورودیه خیلی از تیمها در این دسته از مسابقات و حتی لیگ برتر و دسته اول هم به صورت نصفه و نیمه پرداخت شده است.
رئیس کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال تاکید کرد: به همین دلیل برای رقابتهای باشگاهی سال جاری شرط و شروط لحاظ خواهد شد تا دیگر با چنین مشکلاتی مواجه نشویم. خصوصا برای لیگ برتر که متقاضی زیاد دارد به همین دلیل برای پذیرش تیمها شرطهایی داریم که همین مسائل مالی و بعد از آن سالن در اولویت هستند.
نوربخش در توضیح شرط و شروط مورد نظر گفت: امسال برگه قرارداد به تیمهایی داده میشود که فیش پرداخت ورودیه خود را تحویل فدراسیون داده باشند. البته آنجایی که تیمها به کمک فدراسیون نیاز داشته باشند، دریغ نمیکنیم اما نه در مورد تیمی که میگوید پول نداریم و از سوی دیگر بازیکن و مربی خارجی میآورد.
وی یادآور شد: تیمهای شرکت کننده در مسابقات باید سالن مناسبی را برای میزبانی دیدارهای خود معرفی کنند. البته وقتی خود فدراسیون خانه اختصاصی بسکتبال ندارد از تیمها توقعی برای داشتن سالن اختصاصی نداریم اما حداقل باید دیدارهای خود را در سالنهای استاندارد برگزار کنند. بسیاری از سالنهایی که طی لیگ 89 میزبان مسابقات بودند، به سلامتی بازیکنان آسیب میزدند!
رئیس کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال در مورد تیمهای شرکت کننده در لیگ برتر سال جاری هم توضیح داد و اظهارداشت: هنوز در این مورد به نتیجه نرسیدهایم. با توجه به نظر کارشناسان پتانسیل بسکتبال در حدی است که تعداد تیمها به 16 تیم افزایش یابد. البته در این صورت برگزاری دیدارها در یک یا دو گروه بررسی میشود. شخصا که با دو گروه شدن تیمها مخالفم.
حسن نوربخش در پایان تاکید کرد که میزان ورودیه رقابتهای باشگاهی سال جاری هنوز مشخص نشده است. این مبلغ با نظر مسئولان تیمها تعیین خواهد شد.
