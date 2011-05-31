به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال لیگ برتر و دسته اول باشگاه‎های کشور سال 89 در شرایطی آغاز شد که به ترتیب پرداخت ورودیه 25 و 15 میلیون تومانی شرط پذیرش تیم‎های شرکت کننده در این رقابت‎ها بود. البته کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال هیچ اجباری مبنی بر پرداخت مبلغ ورودیه پیش از آغاز مسابقات نداشت اما همین مسئله موجب شد پرداخت حق ورود به مسابقات از طرف برخی تیم‌ها تا پایان دیدارها به تاخیر بیفتد.

مسابقات بسکتبال لیگ برتر دوشنبه گذشته پس از برگزاری پنج دیدار در مرحله فینال با قهرمانی مهرام به پایان رسید. چند روز پیش از آن هم رقابت‎های لیگ دسته اول به کار خود خاتمه داده بود. با این حال هستند تیم‎هایی که هنوز ورودیه خود را بابت حضوری که در این رقابت‎ها داشتند، پرداخت نکرده‎اند.

به همین دلیل کمیته مسابقات فدراسیون از حالا شرط و شروط را برای رقابت‎های سال جاری در نظر گرفته تا با چنین مشکلاتی مواجه نشود. این در حالی است که هنوز خیلی از برنامه‎ها در مورد این رقابت‎ها نهایی نشده اما رئیس کمیته مسابقات بر اعمال این شرط و شروط در هر شرایطی تاکید دارد.

حسن نوربخش، رئیس کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تیم‎های بدهکار به فدراسیون بسکتبال گفت: دو تیم لیگ برتری هنوز ورودیه لیگ 89 را پرداخت نکرده‎اند. تیم‎های شاهرود و همدان هم یک ریال بابت حضور در مسابقات دسته اول پرداخت نکرده‌اند!

وی با یادآوری اینکه ورودیه مسابقات دسته دوم تنها 5 میلیون تومان بود، یادآور شد: با این حال تیم اسدآباد هنوز یک ریال از ورودیه را پرداخت نکرده است. ورودیه خیلی از تیم‌ها در این دسته از مسابقات و حتی لیگ برتر و دسته اول هم به صورت نصفه و نیمه پرداخت شده است.

رئیس کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال تاکید کرد: به همین دلیل برای رقابت‎های باشگاهی سال جاری شرط و شروط لحاظ خواهد شد تا دیگر با چنین مشکلاتی مواجه نشویم. خصوصا برای لیگ برتر که متقاضی زیاد دارد به همین دلیل برای پذیرش تیم‌ها شرط‎هایی داریم که همین مسائل مالی و بعد از آن سالن در اولویت هستند.

نوربخش در توضیح شرط و شروط مورد نظر گفت: امسال برگه قرارداد به تیم‎هایی داده می‎شود که فیش پرداخت ورودیه خود را تحویل فدراسیون داده باشند. البته آنجایی که تیم‎ها به کمک فدراسیون نیاز داشته باشند، دریغ نمی‎کنیم اما نه در مورد تیمی که می‎گوید پول نداریم و از سوی دیگر بازیکن و مربی خارجی می‎آورد.

وی یادآور شد: تیم‎های شرکت کننده در مسابقات باید سالن مناسبی را برای میزبانی دیدارهای خود معرفی کنند. البته وقتی خود فدراسیون خانه اختصاصی بسکتبال ندارد از تیم‎ها توقعی برای داشتن سالن اختصاصی نداریم اما حداقل باید دیدارهای خود را در سالن‎های استاندارد برگزار کنند. بسیاری از سالن‎هایی که طی لیگ 89 میزبان مسابقات بودند، به سلامتی بازیکنان آسیب می‎زدند!

رئیس کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال در مورد تیم‎های شرکت کننده در لیگ برتر سال جاری هم توضیح داد و اظهارداشت: هنوز در این مورد به نتیجه نرسیده‎ایم. با توجه به نظر کارشناسان پتانسیل بسکتبال در حدی است که تعداد تیم‎ها به 16 تیم افزایش یابد. البته در این صورت برگزاری دیدارها در یک یا دو گروه بررسی می‎شود. شخصا که با دو گروه شدن تیم‌ها مخالفم.

حسن نوربخش در پایان تاکید کرد که میزان ورودیه رقابت‎های باشگاهی سال جاری هنوز مشخص نشده است. این مبلغ با نظر مسئولان تیم‎ها تعیین خواهد شد.