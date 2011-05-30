احسان حدادی باز هم چهارم شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های دوومیدانی جایزه بزرگ هلند گرامیداشت "فانی بلنکر" معروف به "فانی" یکشنبه شب (هشتم خردادماه) در شهر "هنگلو" هلند برگزار شد که احسان حدادی در دومین حضور بین المللی خود در سال 90 باز هم به عنوان چهارم دست یافت.

احسان حدادی در این مسابقه با ثبت رکورد 64 متر و 58 سانتیمتر در میان 10 ورزشکار در مکان چهارم ایستاد. "رابرت هارتینگ" با پرتاب دیسک به میزان 68 متر و 23 سانتیمتر اول شد. "اریک کادی" با رکورد 66 متر و 16 سانتیمتر دوم و "پیتر مالاچوفسکی" از مجارستان با حدنصاب 65 متر و 25 سانتیمتر عنوان سوم را از آن خود کرد.

در این مسابقات پرتابگرانی از کشورهای استرالیا، کوبا، آلمان، هلند، مجارستان، استونی و اتریش به رقابت با حدادی پرداختند.

حدادی در اولین مسابقه بین‌المللی فصل خود در مرحله اول مسابقات دوومیدانی لیگ الماس در قطر شرکت کرد و موفق شد در مکان چهارم قرار بگیرد.