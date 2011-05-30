همکاری ایران و کره برای ساخت داخل نیروگاه تولید پراکنده برق

به گزارش خبرنگار مهر، همایون حائری مدیرعامل شرکت توانیر در ملاقات با هیئت اعزامی از صنایع سنگین هیوندایی (HHI) که از سوی شرکت "سی تی ام" جهت تامین موتور و ژنراتور مورد نیاز و همکاری در اجرای طرح معرفی شده است ، ضمن معرفی سیدرضا میرزازاده حسینی به عنوان نماینده تام الاختیار خود و مجری طرح تولید پراکنده برق در کشور ، بر اجرایی شدن هر چه سریعتر و حمایت کامل شرکت توانیر از این طرح مهم تاکید کرد.



در ادامه سیدرضا میرزازاده حسینی گفت: وزارت نیرو تصمیم دارد تولید پراکنده برق را به صورت جدی در کشور نهادینه کند و به منظور ترویج طرح و تسریع مراحل احداث نیروگاه برای متقاضیان بخش خصوصی و جلوگیری از ورود تجهیزات بی کیفیت و بدون خدمات تضمین شده در داخل کشور با قیمتهای بالا و نهایتا کنترل و کاهش قیمت تمام شده احداث نیروگاه در کشور، پیگیری تفاهمنامه های همکاری منعقده را جهت ساماندهی امور، تحت نظارت شرکت توانیر در دستور کار خود قرار داده است.





مشاور مدیر عامل توانیر افزود: بر اساس توافق به عمل آمده، شرکت "سی تی ام" ضمن راه اندازی و ارتقای ساخت داخل تجهیزات نیروگاهی، انجام کلیه امور مهندسی، تدارکات، ساخت و تامین مالی (EPCF) یک بسته 1000 مگاواتی از مرحله موافقتنامه احداث تا مرحله بهره برداری (Turn Key) را به عهده گرفته و بخشی از بسته مذکور را درچهارچوب اخذ نیابت در اختیار متقاضیان حائز شرایط قرار خواهد داد که متقاضیان مذکور علاوه بر تسهیلات ذکر شده در دستورالعمل، از امکان دریافت پیش پرداخت خرید تضمینی بمیزان دو برابر برخوردار خواهند شد.

همچنین سید حسین هاشمی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و کره نیز در دیدار با هیئت مذکور، اطمینان داد: مجلس از این طرح مهم پشتیبانی و حمایت می کند. وی ابراز امیدواری کرد شرکت "سی تی ام" و هیوندایی به عنوان شرکتهای اجرایی درصنعت کشور حضور یابند.



حسین امیری رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در ملاقات با این هیئت کره ای گفت : صنعت برق ایران صنعتی پیشرفته است و شرکتهای خصوصی توانمندی در کشور وجود دارد و تاکید ما بر این است که همکاریها با محوریت شرکتهای توانمند ایرانی همچون "سی تی ام" صورت گیرد، زیرا ساخت داخلی شدن تجهیزات و افزایش سهم تولیدات داخلی در پروژه ها اهمیت بسیاری دارد و تاکید قوانین و مجلس نیز این است که شرکتهای داخلی محور کار باشند و با لحاظ کردن این شرایط، پشتیبانی خود را از این طرح اعلام می کنم.

به گزارش مهر، تاکید مسئولان کشور بر حمایت و پشتیبانی از طرح ساخت داخل و احداث 1000 مگاوات نیروگاه تولید پراکنده برق توسط شرکت "سی تی ام" به اجرایی شدن این طرح سرعت بخشید.