تصویربرداری مجموعه "تکیه بر باد" ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، 40 ‌درصد از تصویربرداری مجموعه تلویزیونی "تکیه بر باد" به کارگردانی محمود معظمی و تهیه‌کنندگی حمیدرضا مهدوی که اواخر فروردین ماه در تهران کلید خورده، به پایان رسید.

تهیه‌کننده این مجموعه تلویزیونی گفت: این سریال در 30 قسمت و به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه تهران در حال تولید است و گروه به زودی و پس از پایان تصویربرداری در کامرانیه و پارک گفت‌وگو و . . . به لوکیشنی ثابت در خیابان شریعتی حوالی دولت منتقل خواهند شد و به زودی اشکان خطیبی هم جلوی دوربین می‌رود.

داستان سریال "تکیه بر باد" یک ملودرام اجتماعی است و از سوی عباس نعمتی، طلا معتضدی و محمدمحمود سلطانی نوشته شده است، درباره دختری به نام عاطفه است که با قبول شدن در دانشگاه از شیراز به تهران آمده است و این مسئله سرآغاز اتفاقات گوناگونی است که ...

در این مجموعه بازیگرانی چون فرامرز قریبیان، مهدی فخیم‌زاده، افسانه پاکرو، شهرام عبدلی، بهزاد خداویسی، شراره دولت‌آبادی، گلاره عباسی؛ نگین معتضدی، محمد مهدوی و ... ایفای نقش می‌کنند.

معظمی که پیش از این تعدادی از اپیزودهایی از سریال "شاید برای شما هم اتفاق بیفتد " را کارگردانی کرده، برای اولین بار ساخت یک مجموعه مناسبتی را به‏عهده گرفته است.

دیگر عوامل این مجموعه تلویزیونی عبارتند از دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: حسین فلاح، منشی صحنه: فهیمه کمالی، مدیر تصویربرداری: فریبرز سیگارودی، عکاس: محمد فوقانی، تصویر: کوروش سیگارودی، صدابردار: مهدی صالح کرمانی، طراح صحنه و لباس: سعید آهنگرانی، طراح گریم: مهدیه اعرابی و مدیر تدارکات: مسعود نوروزبیگی.